Morte de Gene Hackman: Polícia revela o que encontrou na casa do ator

Saiba todos os detalhes de como era a cena na casa onde o ator Gene Hackman foi encontrado morto ao lado da esposa e do cachorro

A morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, ainda está envolta em mistério. Ele foi encontrado sem vida na tarde de quarta-feira, 26, em sua casa em Santa Fé, nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Betsy Arakawa, de 64 anos, e de um cachorro. A polícia investiga o motivo das mortes repentinas e os primeiros detalhes foram revelados para contar como era a cena na casa em que os corpos foram localizados.

De acordo com o site TMZ, um detetive investigador contou que um vizinho do casal encontrou os corpos caídos na casa ao ver a porta aberta e avisou o serviço de socorro. Quando a polícia chegou ao local, alguns sinais foram notados, como a localização dos corpos e a presença de remédios na casa.

“A parte denunciante encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta, os delegados observaram um cachorro saudável correndo solto na propriedade, outro cachorro saudável perto da fêmea falecida, um cachorro morto deitado a uns 3 ou 4 metros da mulher falecida, o aquecedor movido, o frasco de comprimidos aberto, e os comprimidos espalhados ao lado da fêmea. O falecido do sexo masculino sendo localizado em um cômodo separado da residência e nenhum sinal óbvio de vazamento de gás”, informaram.

Além disso, o detetive informou que o corpo da esposa do ator foi encontrado no banheiro e perto do aquecedor. Agora, os investigadores buscam saber se o aquecedor caiu do suporte em uma suposta queda abrupta da mulher. Além disso, o corpo dela já estava com sinais de decomposição e o corpo do ator foi encontrado em outro cômodo da casa.

Por enquanto, os bombeiros apenas informaram que não encontraram sinais de vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento.

A ligação do vizinho para a emergência

O site TMZ também divulgou o conteúdo da ligação do vizinho para o serviço de emergência após encontrar o ator e a esposa mortos em casa. Ele ligou para o resgate pedindo ajuda e disse que tinha encontrado dois corpos em uma casa. “Acho que acabamos de encontrar um ou dois corpos dentro de uma casa. Mandem alguém rápido, por favor”, disse ele, que também repetia a palavra ‘droga’ para demonstrar o seu desespero com a situação.

O homem ainda disse para a telefonista que não sabia se eles estavam vivos porque não entrou na casa. Ele disse que apenas conseguia ver os corpos pela janela e acha que tinha algo errado. “Eu consigo ver eles caídos no chão pela janela”, afirmou.

Quem é Gene Hackman?

Consagrado em Hollywood, Gene Hackman venceu dois prêmios do Oscar, sendo o primeiro na categoria de Melhor Ator por sua atuação em 'Operação França' (1971), e o segundo como Melhor Ator Coadjuvante em 'Os Imperdoáveis' (1992). Seu último trabalho no cinema foi em 'Uma Eleição Muito Atrapalhada' (2004), quando se aposentou e passou a viver longe dos holofotes.

O ator deixou três filhos, frutos de seu relacionamento anterior com Fay Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986. Em 1991, Gene Hackman oficializou a união com Betsy Arakawa.