Causa da morte da modelo brasileira Adriana Vieira é revelada

Relatório da autópsia aponta qual foi a causa da morte da modelo Adriana Vieira, que foi encontrada sem vida nos Estados Unidos

A modelo brasileira Adriana Vieira morreu aos 31 anos e foi encontrada sem vida em uma marina de Miami, nos Estados Unidos. Depois do exame de autópsia, os legistas responsáveis pelo caso revelaram a causa da morte dela.

De acordo com o jornal Miami New Times, Adriana Vieira morreu por afogamento enquanto participava de uma festa em um iate e não tinha vestígios de substâncias ilícitas em seu organismo. Ela estava no evento de um rapper. Testemunhas disseram que os banhistas perceberam a presença de águas-vivas no mar e avisaram para Adriana, mas ela mergulhou e não voltou à superfície.

A modelo foi retirada da água após alguns minutos e levada ao hospital, mas já chegou sem vida ao local. O corpo dela permanece nos Estados Unidos e não há previsão para o translado para o Brasil.

