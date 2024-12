Cauã Reymond posa só de sunga e reclama: 'Autoestima baixa'

O ator Cauã Reymond compartilhou algumas fotos em que aparece apenas de sunga e ainda revelou que estava com a autoestima baixa

Em suas redes sociais, Cauã Reymond sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 6, o ator levou os fãs à loucura ao postar em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece usando apenas uma sunga preta. Cauã exibiu o corpo suado após um dia de sauna e ainda mostrou o seu tanquinho.

"Acordei com a autoestima baixa e lembrei dessas fotos pós sauna na semana passada", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Se até você as vezes tem autoestima baixa… quem sou eu para não ter", brincou uma internauta. "Que homem", escreveu outra. "Acabei de chegar no trabalho e já estou descontrolada", comentou uma terceira.

Cauã Reymond já está confirmado para interpretar César no remake da novela Vale Tudo, que estreia em 2025 na Rede Globo.

Pedido inusitado

Um passeio tranquilo de fim de semana se transformou em um episódio inesquecível para Maria Eduarda Brandão, estudante de medicina. Enquanto aproveitava uma cachoeira em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela foi surpreendida pela presença de Cauã Reymond, que fez um pedido inesperado; entenda.

Em entrevista ao G1, Maria Eduarda contou que estava acompanhada de amigas e curtindo o local quando o ator apareceu de maneira descontraída, descalço e à vontade. Ele estava na cidade para as gravações do remake da novela Vale Tudo e aproveitou para explorar as trilhas e cachoeiras da região.

Após um breve diálogo, em que elogiou as belezas naturais do local, Cauã fez o pedido inusitado: “Vocês podem tirar uma foto minha?”, contou Maria Eduarda ao veículo.

Sem hesitar, ela assumiu a função de fotógrafa e registrou os momentos que, mais tarde, foram parar nas redes sociais do ator, alcançando mais de 225 mil curtidas.

