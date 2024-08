Humorista Castrinho tranquiliza os fãs após cirurgia cardíaca

Nas redes sociais, o humorista Castrinho, sucesso na 'Escolinha do Professor Raimundo', falou sobre a cirurgia de emergência que passou

O humorista Geraldo Freire de Castro Filho, mais conhecido como Castrinho, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para tranquilizar seus seguidores após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista, que interpretou o personagem Geraldo na 'Escolinha do Professor Raimundo', postou uma foto no Instagram e mandou um recado. "Nada vai me parar, nem meu coração", escreveu ele na postagem.

Castrinho foi operado na última semana e colocou um marca-passo definitivo. "Graças a Deus correu tudo bem, o marca-passo definitivo foi instalado e já estou pronto pra outra. Obrigado pelas orações e mensagens de carinho", contou ele.

A mulher do humorista, Andréa, postou um vídeo ao lado do marido no hospital e agradeceu o apoio. "Queria agradecer a todos os amigos pelas orações e pelas mensagens de carinho. Como vocês podem ver, nosso querido Castrinho está se recuperando e ainda vai fazer vocês rirem muito. Vamos em frente, né, meu amor?", disse ela.

Os fãs desejaram uma boa recuperação nos comentários. "Já deu tudo certo! Em breve você estará em casa! Saúde pra você! Geraaaaaldo!", disse uma seguidora. "Fica logo bem!!! Estou rezando por você!!", falou outra. "Melhoras. Deus no controle!!!", comentou uma terceira.

