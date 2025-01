Cássio Reis encanta ao abrir álbum de fotos de viagem em família

O ator Cássio Reis compartilhou nas redes sociais fotos de sua viagem ao lado da esposa, Fernanda Vasconcellos, e do filho, Romeo

Cássio Reis usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para compartilhar uma sequência de cliques curtindo um momento de lazer em família.

O ator viajou com a esposa, Fernanda Vasconcellos, e o filho, Romeo, de dois anos, e encantou ao compartilhar fotos deles se divertindo em meio à natureza. Em outros registos, Cássio também mostrou o herdeiro brincando na piscina.

"Momentos", escreveu o artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Lindos", disse uma seguidora. "Minha família favorita", falou outra. "Fotos lindas dessa família igualmente linda. Não saberia escolher qual delas", comentou uma fã.

Vale lembrar que Cássio Reis também é pai de Noah, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits. Em dezembro, o rapaz completou 17 anos e o ator comemorou a data especial prestando uma bela homenagem para o filho. "17 momentos em 17 anos! Te amo Noah! Feliz aniversário! Feliz vida e muita saúde, meu parceirão!", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Cássio Reis se declara no aniversário de Fernanda Vasconcellos

O ator Cássio Reis usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua esposa, Fernanda Vasconcellos. A atriz completou 40 anos de vida e ganhou uma bela homenagem do amado.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado de Fernanda e do filho do casal, Romeo, de dois aninhos, e falou sobre a felicidade que sente por partilhar a vida com ela.

"Feliz aniversário, Fernanda. Você faz todos os momentos serem melhores, as lembranças com você são as que aceleram meu coração. Que sorte partilhar a vida contigo e poder te celebrar diariamente. Desejo os melhores dias nesse novo ciclo com saúde e muitos sorrisos. Eu te amo em todos os momentos", escreveu o artista. Veja a homenagem!

Leia também: Cássio Reis encanta os fãs ao postar fotos com os filhos: "Tão lindos"