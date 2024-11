Qual é o medo de Fernanda Vasconcellos? Ela explica

A atriz Fernanda Vasconcellos está fora da TV desde 2016, quando fez parte do elenco da novela 'Haja Coração', exibida pela Globo.

A atriz Fernanda Vasconcellos decidiu abrir o coração sobre estar fora das novelas há oito anos. A artista, que integrou o elenco de Haja Coração em 2016, tem priorizado os cuidados com o filho, Romeo, fruto do casamento com Cássio Reis. Embora a famosa esteja no filme Jardim dos Girassóis, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 28, a veterana confessou que sente falta dos folhetins e que teve medo de ser esquecida por estar fora da TV.

“Desde que o Romeo nasceu, entendi que, nestes primeiros anos, ele precisa mais de mim e eu preciso mais dele. Voltar ao trabalho tem sido um processo devagar e respeitoso. Tive medo de ser esquecida, mas tudo foi caminhando: surgiu uma peça, um prêmio, agora o lançamento de um filme", contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Fernanda, que voltou ao trabalho no teatro neste ano, engravidou durante as filmagens do filme, mas ainda não tinha descoberto a gestação. "Filmamos na época da pandemia. Eu engravidei nos últimos dias de filmagem, então vai ser bem curioso assistir ao filme e falar: 'nossa, nessa cena eu estava grávida e não sabia'.", admitiu.

E completou: "Mas me apaixonei pelo teatro com Sra. Klein [peça que fez em 2024]. Foi uma experiência única, especialmente contracenando com a Ana Beatriz Nogueira, com quem já fiz novela".

Quando estava em cartaz com o espetáculo, Fernanda se emocionou ao reencontrar Joana Mocarzel, atriz que interpretou Clarinha na novela Páginas da Vida, de 2006. Veja as fotos aqui.

Carreira

Fernanda Vasconcellos começou a carreira na TV como garota fantasia no programa Fantasia (1997-2000). No SBT, também foi bailarina do Domingo Legal.

Na Globo, estreou como protagonista da 12ª temporada de Malhação (1995-2020). Emendou papéis em Páginas da Vida, Desejo Proibido (2007), Tempos Modernos (2010), A Vida da Gente (2011), Sangue Bom (2013) e Haja Coração.

Depois, fez as séries 3% (2016-2020) e Coisa Mais Linda (2019-2020) na Netflix. Também compôs o elenco de Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece, produção do canal Brasil.