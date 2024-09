Cantora Lana Bittencourt morreu antes de mudança para o Retiro dos Artistas, conta viúvo

Em entrevista à CARAS Brasil, o viúvo de Lana Bittencourt fala sobre vida no Retiro dos Artistas e abre intimidade de sua relação com a cantora

O legado de uma das maiores vozes do Brasil, Lana Bittencourt (1932-2023) segue vivo mesmo após a morte da artista. E quem faz questão de perpetuar pela eternidade o trabalho dela é o guitarrista Mirabeaux Pinheiro (82), viúvo da cantora. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre sua intimidade ao falar da vida com a ex-esposa.

O casal viveu junto por 51 anos e desde que Lana Bittencourt faleceu, Mirabeaux escolheu o Retiro dos Artistas como sua nova residência. O músico revela que a ideia inicial era que eles fossem morar juntos no local: "Ela viria comigo, mas não deu tempo", revela o viúvo.

Lana Bittencourt acabou falecendo em agosto do ano passado, em decorrência de uma parada cardíaca e pulmonar no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, onde estava internada desde o fim de julho de 2023.

Depois que a cantora faleceu, Mirabeaux decidiu então morar no Retiro dos Artistas, e em sua nova casa faz questão de manter o legado da ex-esposa vivo! O músico criou um mural de fotos de sua amada e também com alguns registros do casal.

O quarto onde Mirabeux mora é adornado com imagens de Lana. Na televisão do cômodo, ele gosta de assistir vídeos da cantora no palco ou em entrevistas. No dia da conversa com a CARAS Brasil, o músico estava revisitando uma entrevista de sua amada com o apresentador Clodovil Hernandes (1937-2009), ele explica que gosta muito desse momento porque representa algo que o casal amava fazer: "Eu tocando e ela cantando!".

Mirabeux confessa que recebeu um conselho do diretor do Retiro dos Artistas: "Inclusive, o nosso diretor falou comigo aqui: 'Mirabeaux, você está no retiro da terra e ela está no retiro do céu!'. Não tenho dúvidas [de que ela está nos acompanhando]", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECETE DA CARAS BRASIL SOBRE O RETIRO DOS FAMOSOS: