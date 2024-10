Casal apaixonado! Neymar Jr. surge em nova foto com Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um novo clique ao lado do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr

Nesta sexta-feira, 19, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um novo clique ao lado do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Nos stories do Instagram, ela mostrou o registro em que os os dois aparecem lado a lado durante um passeio.

Na legenda da publicação, a mãe de Mavie, de um ano, adicionou um emoji de carinha apaixonada. Veja:

Neymar e Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Recentemente, Neymar também compartilhou registros do passeio ao lado de Bruna e mostrou o momento em que deu um beijo apaixonado nela. '"Rolezin'" escreveu o atleta do Al-Hilal na legenda da publicação. Pouco depois, Bruna Biancardi comentou na postagem: "Vale night dos papais", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi fala sobre limitar comentários no Instagram

Nesta quinta-feira, 17, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para explicar o motivo pelo qual limita os comentários de suas publicações. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores e respondeu um internauta que falou sobre o assunto.

"Que bom que você abriu os comentários. Agora pode ver o quanto as pessoas gostam de você", escreveu o usuário da rede social. "Abri para vocês poderem interagir com os conteúdos da collab e poder ver as opiniões de vocês a respeito. Liberei as menções também para isso", explicou.

E continuou: "Deixo fechado porque normalmente são muitos comentários e acabo perdendo o controle da minha rede social, o que sinceramente me incomoda um pouco (risos). Mas, graças a Deus, 99% deles são positivos. Quem sabe eu mudo de ideia e mantenho os comentários públicos pós collab também", encerrou.

Ainda durante a interação, Bruna Biancardi compartilhou detalhes sobre a adaptação de sua filha, Mavie, à nova vida na Arábia Saudita. Leia mais aqui.