Bruna Biancardi é acolhida pelo público após pronunciamento: 'Coração bom'

Após Amanda Kimberlly curtir comentários que 'atacam' Bruna Biancardi, a influenciadora se pronunciou e está recebendo apoio do público

O nome de Bruna Biancardi foi alvo de polêmica mais uma vez. Após Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula de Neymar, Jr., curtir alguns comentários que supostamente 'atacam' a esposa do jogador, Bruna, que prefere agir com discrição sobre o assunto que envolve esse momento delicado de sua vida, publicou um posicionamento e o público das redes sociais resolveu se posicionar a favor da mãe de Mavie.

"Achei muito diva! A Biancardi respeita ela, porque tem um coração bom e sabe que a criança não tem culpa." escreveu uma internauta na rede social X.

Confira na íntegra o pronunciamento de Bruna:

"Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas. Mas vamos lá… No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso."

Outros comentários no X, apoiam a mãe de Mavie:

"Achei foi pouco o que a Bruna falou pra Kimberlly e não é sobre homem e sim sobre filhos e maus-tratos, então é isso. Bruna Biancardi ainda foi super educada."

"Estarei com Bruna Biancardi nas trincheiras."

"Se tem uma mulher nesse mundo que merece ser feliz é a Bruna Biancardi. O tanto que essa mulher sofreu na gravidez, no puerpério e depois de parida, é doideira. Eu espero muito que ela encontre alguém que verdadeiramente dê valor e tudo o que ela merece, porque o N. não é esse alguém."

"A Bruna Biancardi é classuda né, pisou com classe e ainda foi simpática."