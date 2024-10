Bruna Biancardi diz por que limita comentários no Instagram: 'Sinceramente'

Nesta quinta, 17, a influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para falar sobre o motivo pelo qual limita os comentários de suas publicações

Nesta quinta-feira, 17, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para falar sobre o motivo pelo qual limita os comentários de suas publicações. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores e respondeu um internauta que falou sobre o assunto.

"Que bom que você abriu os comentários. Agora pode ver o quanto as pessoas gostam de você", escreveu o usuário da rede social. "Abri para vocês poderem interagir com os conteúdos da collab e poder ver as opiniões de vocês a respeito. Liberei as menções também para isso", explicou.

E continuou: "Deixo fechado porque normalmente são muitos comentários e acabo perdendo o controle da minha rede social, o que sinceramente me incomoda um pouco (risos). Mas, graças a Deus, 99% deles são positivos. Quem sabe eu mudo de ideia e mantenho os comentários públicos pós collab também", encerrou.

Storie de Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi detalha adaptação de Mavie com Neymar Jr na Arábia Saudita

Ainda durante a interação, Bruna Biancardi compartilhou detalhes sobre a adaptação de sua filha, Mavie, à nova vida na Arábia Saudita. Após se mudar para morar com o namorado e pai da pequena, Neymar Jr, a influenciadora digital contou como a menina está lidando com a mudança significativa.

A influenciadora explicou que, como celebraram o primeiro aniversário da filha em um resort por lá, já começaram a preparar Mavie para a nova rotina. Apesar das mudanças, a influenciadora destacou que a bebê está se adaptando super bem ao novo ambiente: “Sim, no Red Sea começamos a acordar mais cedo e, agora, já nos acostumamos”, disse.

“Às vezes demoro para dormir à noite, mas a Mavie já está com um horário melhor e mais parecido com a rotina que ela fazia no Brasil”, disse Bruna, que também detalhou sobre a diferença climática e o calor extremo do país novo: “Agora, os dias estão menos quentes por aqui. Estamos amando sair um pouquinho no final da tarde e à noite”, contou.