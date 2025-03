Carolina Kasting faz rara aparição ao lado do marido e dos filhos. Veja!

Carolina Kasting marcou presença na abertura da sua exposição no Rio de Janeiro e fez uma rara aparição ao lado do marido e dos filhos

Nesta quarta-feira, 19, aconteceu a abertura da exposição Ser Corpos Muitos Verbos, de Carolina Kasting, no centro cultural dos correios, localizado no Rio de Janeiro.

A atriz fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local e esbanjou elegância ao surgir com um look todo branco.

Além disso, Carolina fez questão de posar ao lado da família e fez uma rara aparição com o marido Maurício Grecco e os filhos Cora, de 19 anos, e Tom, de oito.

Carolina Kasting está longe das novelas desde Salve-se Quem Puder, exibida pela Rede Globo em 2020. Na trama, ela interpretou a Agnes.

Briga

Recentemente, a TV Globo passou a reprisar a novela Cabocla, que foi ao ar originalmente em 2004. Na trama, Carolina Kasting deu vida à Mariquinha e comentou sobre a importância da novela.

"Cabocla é, não somente para mim, mas para todo o elenco, para a direção, as autoras e, principalmente, para o público em geral, uma das melhores novelas brasileiras. A Mariquinha me marca até hoje. As pessoas me param para falar dela, da professorinha, com muito amor e carinho. As gravações foram maravilhosas, tínhamos um elenco, equipe e direção muito unidos", disse ela.

Um dos momentos mais marcantes, inclusive, foi que Carolina engravidou da primeira filha durante as gravações. "A gestação de minha filha Cora se iniciou três meses antes de acabarem as gravações. Recordo-me dos enjoos, da barriga crescendo por debaixo do figurino, de tudo. As gravações foram simplesmente perfeitas. Em especial, me lembro da equipe e dos diretores e diretoras. Éramos uma família, e isso se carrega para sempre".

Carolina também relembrou que teve uma pequena briga com Malvino Salvador, que deu vida a Tobias. "Gravei uma cena em que Tobias estava nervoso e brigava com Tomé (Eriberto Leão). Fiquei com muito medo de machucar minha filha. Fiquei tão nervosa que cheguei a brigar com Malvino porque ele estava nervoso, esquecendo que ele precisava estar nervoso porque Tobias estava nervoso. Tenho certeza de que ele me perdoou por isso", contou.

