Carolina Kasting faz raríssima aparição em público com o marido; saiba quem é!

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Carolina Kasting foi fotografada em raro momento romântico com o marido; veja fotos

Longe das telinhas, a atriz Carolina Kasting leva a vida de forma bem discreta e longe dos holofotes. Nesta sexta-feira, 6, a artista foi flagrada em um raríssimo momento em público com o marido, o designer Maurício Grecco, durante passeio.

O casal foi fotografado por paparazzi de plantão em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. Enquanto desciam a escada rolante, Carolina e Maurício protagonizaram um momento romântico ao trocarem carinhos.

Casados desde 2002, os dois são pais de Cora, de 19 anos, e Tom, de 7. Recentemente, Carolina Kasting surpreendeu os internautas ao compartilhar fotos inéditas da primogênita do casal.

Celebrando mais um ano de vida da herdeira, a atriz abriu um álbum de fotos com vários momentos especiais da aniversariante e escreveu uma bela homenagem à ela. O que mais chamou atenção foi a grande semelhança física entre mãe e filha, que não passou despercebida.

Vale lembrar que Kasting está afastada das novelas desde 2020, quando atuou na novela 'Salve-se Quem Puder', da TV Globo.

Carolina Kasting relembra briga com Malvino Salvador em novela

Atualmente, a TV Globo está reprisando a novela Cabocla, que foi ao ar originalmente em 2004. Carolina Kasting, deu vida à Mariquinha na trama, comentou sobre a importância do folhetim de Benedito Ruy Barbosa.

"Cabocla é, não somente para mim, mas para todo o elenco, para a direção, as autoras e, principalmente, para o público em geral, uma das melhores novelas brasileiras. A Mariquinha me marca até hoje. As pessoas me param para falar dela, da professorinha, com muito amor e carinho. As gravações foram maravilhosas, tínhamos um elenco, equipe e direção muito unidos", disse ela.

Carolina também relembrou que teve uma pequena briga com Malvino Salvador, que deu vida a Tobias; confira mais detalhes!