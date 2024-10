Carolina Dieckmann rebate internauta após ser criticada: 'Estou ótima'

Após compartilhar algumas fotos de biquíni, Carolina Dieckmann teve seu corpo criticado e fez questão de rebater um comentário

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. A atriz publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece fazendo pose com um biquíni branco.

"Eu gosto é da fadice; de achar que árvore fala e abraça, de pensar na casa como ninho, e de até balançar no vento, mas estar mesmo é fincada como raiz... profunda. Meu signo é terra", escreveu ela na legenda.

Porém, nos comentários da publicação muitos seguidores criticaram o corpo de Carolina e afirmaram que ela está muito magra. "Você está sempre linda. Mas repense sobre o seu peso", escreveu uma internauta. "Essa magreza é opcional?", perguntou outra. "Ela era a mulher mais linda do Brasil, na minha opinião, só que magra assim não está legal não", escreveu mais uma.

E as críticas não pararam por aí. "Tadinha, está muito magrinha", escreveu uma seguidora. E a famosa fez questão de responder. "Estou ótima. Obrigada".

Explicação da perda de peso

Após ser alvo de críticas em relação ao seu corpo, Carolina Dieckmann abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo por trás de sua recente perda de peso. Em suas redes sociais, a atriz explicou que o emagrecimento foi parte de sua preparação para uma nova personagem, que exigia um pouco mais de "fragilidade".

Nos stories do Instagram, Carol abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a mudança em seu físico. “Por que está tão magra? É por gostar?”, perguntou uma seguidora. Em resposta, a atriz explicou que decidiu intensificar o processo de preparação para interpretar uma nova personagem, por isso perdeu peso.

"Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela”, contou.

“É a maneira como me entrego para o meu trabalho", Carol justificou a mudança. Na sequência, Dieckmann abriu seu coração em uma reflexão sobre beleza: “Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo 'caramba, fiquei gata'. Mas é um estado, não uma coisa de ser”, disse.

“No geral, não fico prestando tanta atenção nisso. E acho que tem muito a ver com o nosso astral essa coisa da beleza. Tem coisas que acho muito bonitas, e quando eu reconheço em mim, eu gosto. Mas me achar linda em qualquer dia, não", Carolina refletiu sobre autoestima e destacou que está se sentindo bem consigo mesma.