Carolina Dieckmann choca ao revelar que foi proibida de conhecer Silvio Santos

Carolina Dieckmann revela que foi impedida de conhecer o eterno dono do baú e expõe o motivo chocante após a morte de Silvio Santos

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Com a notícia de sua morte, diversas celebridades prestaram homenagens e relembraram seus momentos com o ícone da televisão brasileira. No entanto, Carolina Dieckmann revelou que não pode criar suas próprias memórias com ele, pois foi proibida de conhecer o dono do baú.

Através de seu perfil no Instagram, Carolina Dieckmann compartilhou uma foto antiga do comunicador para enviar suas condolências à família. Na legenda, ela aproveitou para revelar que não teve o privilégio de conhecê-lo e sugeriu que a proibição teria vindo da própria Globo: “Eu queria ter conhecido o Silvio Santos”, iniciou seu relato.

“Quando eu ganhei o troféu imprensa, era a minha chance, mas eu não tive autorização para ir buscar. Na época eu fiquei chateada, depois entendi, mas o desejo de conhecê-lo de perto continuou aqui”, completou a atriz, que ganhou a premiação na emissora rival por sua atuação brilhante na novela ‘Laços de Família’ em 2001.

Na sequência, Dieckmann lamentou a partida do apresentador e prestou condolências: “Hoje esse sonho virou impossível, morreu junto com ele, mas vai ficar guardado pra sempre em mim. Meus sentimentos aos familiares, especialmente ao Tiago Abravanel e aos amigos e fãs. A história da tv brasileira jamais será contada sem ele”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Nos comentários da publicação, seguidores questionaram o motivo e lamentaram a história de Carolina: “Partilho do mesmo pensamento! Gostaria de ter o conhecido, já não será mais possível”, disse uma seguidora. “Isso chateia demais”, opinou mais um. “Que notícia triste. Esse cara fez parte da vida de todos que gostavam de TV”, compartilhou outro.

É importante destacar que Silvio Santos faleceu aos 93 anos neste sábado, 17, devido a broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Ele estava internado no hospital há 17 dias. Segundo a família, o apresentador escolheu ser internado, e apenas um número muito restrito de pessoas foi visitá-lo. Seu corpo já deixou o hospital e seguiu escoltado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Cesar Tralli chama atenção em despedida de Silvio Santos na Globo:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, a Globo interrompeu sua programação para prestar homenagens. Substituindo William Bonner, Cesar Tralli se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento do ex-patrão.