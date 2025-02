Carmo Dalla Vecchia rebate comentário inconveniente após vídeo beijando ator: 'Se retire'

Carmo Dalla Vecchia rebateu ataques após compartilhar vídeo em que aparece beijando um ator durante um ensaio da peça Corte Fatal

O ator Carmo Dalla Vecchia não ficou calado ao se deparar com comentários ofensivos após compartilhar um vídeo em que aparece beijando um ator durante um ensaio da peça Corte Fatal. Por isso, ele decidiu dar um basta nos ataques e, nesta quarta-feira, 26, compartilhou a resposta afiada que deu a um internauta.

"Desnecessário", escreveu o internauta. "Você gostaria que existisse um limite a um beijo entre homens porque isso te agride?! Cansei do lugar que pessoas como você acham que beijos gays deveriam estar. O lugar da invisibilidade! Não aceito a cadeira que você gostaria que eu me sentasse. Não quero participar da mesa me comportando com as maneiras que gente como você escolheram para mim", iniciou ele na resposta.

Que complementou: "Eu escolho como vou me comportar. Cuide da sua educação que eu cuido da minha. Você não gosta do meu astral, eu apenas tenho uma passabilidade maior para você por ser branco, ser casado, ter família e talvez dê menos pinta do que aquela que você admitiria um gay dar. Portanto, se retire e vá cagar".

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carmo Dalla Vecchia 🦌 (@carmodallavecchia)

Críticas por sua aparência

Recentemente, Carmo Dalla Vecchia rebateu críticas após revelar que pintou o bigode e as unhas de azul."Pra que esse bigode e unhas azuis? Está ridículo. Se fosse uma pessoa comum, estava todo mundo criticando, mas como é o Carmo Dalla Vecchia...", disparou a mulher. E o artista reagiu: "Sua vaca. Não... comecei mal. Vaca é bonita! Recomeçando: Geruza, seu sacolé de chorume! Vai à mer**! Não vim ao mundo para te agradar. Dá um zoom na sua foto do perfil e veja o que é ridículo. E não sou comum mesmo. Deixo isso para você. Sua comum!", completou o artista.

