Carmo Dalla Vecchia rebate crítica sobre sua aparência: 'Deixo isso para você'

O ator Carmo Dalla Vecchia não ficou calado ao se deparar com comentários inconvenientes sobre sua aparência. Veja o que ele disse

O ator Carmo Dalla Vecchia não ficou calado ao se deparar com comentários sobre sua aparência. Depois de revelar que pintou o bigode e as unhas de azul, o artista decidiu dar um basta nos ataques e compartilhou o print de uma resposta afiada a uma internauta nesta terça-feira, 18.

"Pra que esse bigode e unhas azuis? Está ridículo. Se fosse uma pessoa comum, estava todo mundo criticando, mas como é o Carmo Dalla Vecchia...", disparou a mulher. E o artista reagiu: "Sua vaca. Não... comecei mal. Vaca é bonita! Recomeçando: Geruza, seu sacolé de chorume! Vai à mer**!".

"Não vim ao mundo para te agradar. Dá um zoom na sua foto do perfil e veja o que é ridículo. E não sou comum mesmo. Deixo isso para você. Sua comum!", completou o artista.

Carmo Dalla Vecchia rebate internauta (Reprodução/Instagram)

Por que ele mudou o visual?

Em recente participação no programa Mais Você, da Globo, o artista contou que pintou o bigode de azul por conta da peça Corte Fatal, comédia que estreia em março deste ano no Brasil. "É uma comédia policial chamada Corte Fatal. No meio da comédia, para, e o público vai decidir quem matou e ajudar nas investigações. É bem difícil pra gente, porque dependendo do que o público falar a gente vai para um lado ou vai para o outro. Tudo isso dentro de uma comédia", detalhou o ator.

Ainda durante o programa, ele falou sobre seu casamento com o autor João Emanuel Carneiro. Juntos há 19 anos, eles são pais de Pedro Rafael, de cinco anos. "Sou apaixonado, uma coisa bonita é que a gente é novidade um para o outro sempre. Casamento é você aceitar que você consegue abraçar o lixo do outro. Essa é a receita do casamento, todos nós temos qualidades e defeitos", declarou.

Leia também: Carmo Dalla Vecchia se declara para ex-namorado: 'Melhor amigo'