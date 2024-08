Carlinhos Maia surpreende jovem que vendia mercadorias na rua com presente

O apresentador e comediante Carlinhos Maia usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, para compartilhar um momento especial

O apresentador e comediante Carlinhos Maia usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, para compartilhar um momento especial. Ele mostrou como surpreendeu um adolescente de 13 anos que cruzou seu caminho na orla da praia onde ele estava, na companhia do marido Lucas Guimarães e outros amigos.

Nos stories do Instagram, o influenciador deixou o menino mostrar as mercadorias que estava vendendo e contar um pouco de sua vida pessoal. O adolescente relatou que é alvo de homofobia e que está vendendo os produtos para ajudar sua mãe. Em seguida, o influenciador decidiu ajudar o garoto e disse que ia depositar a quantia de R$ 20 mil para ele.

O empresário também orientou o adolescente a não tocar nesse dinheiro, explicando que ele será muito útil no futuro, quando ele desejar comprar algo. Emocionado, o garoto divulgou seu perfil no Tik Tok.

Veja como foi:

Carlinhos Maia debocha após vídeo de funcionárias: ‘Relaxem’

Recentemente, Carlinhos Maia reagiu ao vídeo polêmico que mostra funcionárias esfregando fezes no rosto de uma influenciadora do seu reality show, o ‘Rancho do Maia’. Em suas redes sociais, o apresentador e comediante pediu que as pessoas "relaxem" e explicou que a situação foi combinada para gerar entretenimento.

Para quem não acompanhou, Carlinhos Maia, que convida influenciadores digitais para participar de um confinamento improvisado em seu rancho, exibiu uma situação inusitada. Em um vídeo, uma das participantes, conhecida como Debochada, é amarrada por funcionárias, que esfregam esterco em seu rosto como forma de punição.

"Vocês que seguem já sabem, mas aos que sempre buscam deturpar tudo, a debochada estava atuando. Ela trouxe as funcionárias para o enredo dela. Ela passa a temporada toda 'humilhando', 'mandando' nas meninas. No fim, elas se vingam. Inclusive, ideia delas mesmas. Então, relaxem, tem muito teatro aqui, ninguém é obrigado a nada”, disse. Leia mais!