Carlinhos Maia revela novos detalhes de processo para se tornar pai

O humorista Carlinhos Maia revelou quando ele e o marido, Lucas Guimarães, pretendem iniciar o processo para a chegada dos filhos

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 17, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Recentemente, ele revelou que planejava aumentar a família junto com o marido, Lucas Guimarães.

Agora, Carlinhos contou que o sonho do casal está cada vez mais perto de se realizar. Através de seus stories no Instagram, o artista explicou que, em breve, os dois darão início ao processo para a chegada dos herdeiros.

Bastante animado e ansioso, o humorista deu detalhes de quando os procedimentos começarão. "Em janeiro, vamos para os Estados Unidos para dar entrada nos nossos filhos. Está na hora já, né? Estou ficando um coroa já. Nunca pensei que iria sentir vontade de ser pai, [de ter] duas crianças aqui…", iniciou Carlinhos Maia.

Em seguida, o famoso esclareceu que tudo acontecerá por meio de uma doadora de óvulos, juntamente com o material do casal. "A ciência é avançada demais, pelo amor de Deus, é muito avançada", declarou ele.

Sem perder o bom-humor, Carlinhos Maia finalizou o assunto questionando como será seu lado paterno. "Como é que vai ser eu pai? Passa muitas coisas pela cabeça. E se a criança começar a crescer e a energia não bater? Eu vou dizer 'querida, você vai sair da minha casa e morar com a sua avó'", brincou ele, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @carlinhos

Carlinhos Maia desiste de viajar para acompanhar tratamento do pai

Na segunda-feira, 16, Carlinhos Maia desistiu de viajar para Milão, na Itália, para estar mais próximo do pai, que foi diagnosticado com câncer recentemente.

Em seu Instagram Stories, o famoso compartilhou alguns vídeos em que apareceu no aeroporto e comunicou sua decisão. "Gente, estou aqui no aeroporto. Meu pai foi hoje fazer a quimioterapia dele. Sabe quando seu coração não está...? Eu vou para casa", começou ele.

Em seguida, ele afirmou que seria uma ótima oportunidade de trabalho, mas que ele não está no clima. "Eu sei que é uma oportunidade linda, tudo incrível, mas eu não estou... Vim até o aeroporto para ter certeza. Eu gosto de estar ali, presente. Foram muitos baques esses dias. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer, mas vão ter outras oportunidades. É muito longe. Meu coração diz para ficar em casa. Eu quero ficar mais tempo em casa com ele. Mas daqui a pouco eu volto com tudo para trabalhar", concluiu.