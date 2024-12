Carla Diaz ganha festa surpresa de aniversário e bolo gigante chama atenção

A atriz Carla Diaz usou o Instagram para mostrar a festa surpresa organizada por amigos. Seu aniversário foi na semana passada, dia 28 de novembro.

A atrizCarla Diazcomemorou sua data especial novamente. Nesta quinta-feira, 5, a atriz usou o Instagram para mostrar a festa surpresa organizada por amigos. Seu aniversário foi na semana passada, dia 28 de novembro. "E do nada um festa surpresa que meus amigos prepararam pra mim. Iniciando um novo ciclo cercada de afeto. Pronta para os próximos dias!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nas fotos compartilhadas, ela aparece ao lado de um bolo de quatro camadas que levava seu nome na decoração. Carla Diaz também mostrou o menu da festa que contou com mini steak tartare, salmão grelhada ao maracujá, medalhão, crepe de doce de leite e muito mais.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Isso que é um bolo a gente comi ainda leva um pedaço pra mãe", brincou uma. "Divando no seu aniversário! Feliz novo ciclo de muitas alegrias, realizações e sucesso. Você merece!", comentou outra. "Esse bolo ficou uma perfeição. Viva o novo ciclo! Uhulll", elogiou uma terceira.

Carla Diaz faz reflexão ao celebrar aniversário de 34 anos: 'Nova etapa'

No dia de seu aniversário, Carla Diaz usou as redes sociais para compartilhar um longo texto a respeito do novo ciclo que se inicia. "Estou vibrando para que o novo ciclo seja repleto de saúde, paz e leveza. Esse ano quis comemorar de uma forma diferente, vim passar uns dias em um SPA, com a minha mãe e com o Chaplin! Estamos em conexão com Deus, com a natureza, e agradecendo por cada dia e pelo o que ainda virá. Foram tantos desafios nesse último ciclo. QUE ANO! Vivi e aprendi muita coisa, ri, chorei, caí e levantei para que nessa nova fase estivesse bem mais forte", iniciou ela.

"Afinal, faz parte de mim respirar e entender o que a vida quer me ensinar, e foi exatamente isso que fiz nesse ano inteiro. Meu coração está grato por tudo que me aconteceu! Estou pronta para essa nova etapa, para os novos desafios, para encarar os novos dias e o mais importante: tendo saúde, pessoas cheias de amor e carinho ao meu redor, e estando em paz comigo mesma", completou a atriz.

