Caras inverno reuniu time de famosos em Campos do Jordão; veja fotos

Temporada de Inverno CARAS 2024 reuniu vários famosos que viveram experiências inesquecíveis no destino situado no lado paulista da Serra da Mantiqueira

Considerada a cidade mais alta do País, com mais de 1,6 mil metros de altitude acima do nível do mar, Campos do Jordão foi o cenário da Temporada de Inverno CARAS 2024. O charme, a elegância, a culinária e a natureza locais recepcionaram artistas e influenciadores, que viveram experiências inesquecíveis no destino situado no lado paulista da Serra da Mantiqueira. E é justamente a temperatura amena da região que atrai turistas do Brasil todo e, claro, chamou atenção dos nossos convidados.

O ator Jean Paulo Campos (21) e a ex-BBB Beatriz Reis (24) foram os primeiros a desembarcar no Quebra Noz, hotel oficial da temporada de CARAS. “Eu e meus pais aproveitamos demais. Chegamos no primeiro dia e ficamos até quase o final”, revela o artista, que mostrou coragem ao encarar, no Parque Estadual Campos do Jordão, o Horto Florestal, duas tirolesas. “A primeira tinha 150 metros. Entre uma e outra, fizemos uma trilha de 15 minutos em uma mata de araucária e pitangueiras. A segunda tirolesa tinha 450 metros”, descreve o cantor Bryan Behr (28), que acompanhou Jean na aventura.

Em seguida, a dupla se juntou à cantora Paula Mattos (34), à influenciadora Juliana Luziê (33) e ao casal de atores Claudia Mauro (55) e Paulo César Grande (66), ainda no parque, para um almoço na floresta. “Experimentei sabores inimagináveis. Vivi um momento mágico, com uma comida maravilhosa nesse encontro com a natureza, além da conexão com as pessoas”, se surpreendeu Claudia.

Empolgada com o roteiro, a atriz e influenciadora Fernanda Schneider (22), a Fefe, veio da Itália diretamente para a temporada em Campos, ao lado do namorado, João Victor. Duda Santos (23), a Maria Santa da global Renascer, veio de mais perto, do Rio de Janeiro. De folga das gravações, desembarcou na Serra da Mantiqueira ao lado da irmã Maria Paula (16). Juntas, prestigiaram o pocket show de Bryan Behr.

Uma das últimas convidadas a se juntar ao grupo, Bia Ben (21) fechou a temporada com chave de ouro. Ela foi acompanhada da mãe, Jenaína, e do filho, o fofo Benjamin (4). Segundo a jovem, a experiência foi incrível. “Eu estava em uma batida muito grande de trabalho. Fui para Los Angeles, de lá para São Paulo… Estava sentindo muita falta do meu filho. Sou muito grata por ter bastante trabalho, mas nessa loucura de viajar muito, a gente fica distante”, completou.

O local também foi eleito como um dos preferidos de Bianca Rinaldi (49), seu marido Eduardo Menga (70) e as filhas gêmeas, Beatriz e Sofia (15). “Foi especial viver esse momento”, diz a atriz. Quem também se divertiu foi a apresentadora Gabb, pela primeira vez em um evento de CARAS. “Amei participar e trouxe um pouco de moda para cá, não que não tivesse, estava todo mundo bem-vestido. E ainda consegui descansar”, declara a musa fashion. “Fiz de tudo um pouco: relaxei, fui ao spa, curti a natureza”, conta a atriz Fabiana Karla (48).

CONFIRA AS FOTOS A SEGUIR: