Cantora é assassinada na região de Fortaleza aos 35 anos

A cantora Giselle Bernardo, de 35 anos, morreu neste final de semana ao ver atingida por tiros em uma rua na região de Fortaleza

A cantora Giselle Bernardo, de 35 anos, morreu no último sábado, 21, ao ser assassinada em Maracanaú, na região de Fortaleza, Ceará. De acordo com o site G1, ela foi assassinada com tiros em uma rua no centro e perto da casa onde morava. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Agora, o caso é investigado pelos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas, na manhã desse sábado (21), para uma ocorrência de homicídio registrada no município de Maracanaú. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que são conduzidas pelo DHPP", informou a polícia.

A artista era conhecida na região por se apresentar em barzinhos e restaurantes e compartilhava os vídeos de seus shows nas redes sociais.

Morte do cantor Carlos Berg

O cantor e compositor Carlos Berg faleceu aos 47 anos de idade na última quarta-feira, 18, em um hospital no Maranhão. De acordo com o site G1, ele estava internado em um hospital de São Paulo desde a semana passada.

O artista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e sofreu complicações neurológicas. Nas redes sociais, a família dele explicou a morte do artista. "Em função da diminuição de estímulos e reflexos que Berg vinha apresentando nos últimos dias, ele foi submetido a uma bateria de exames neurológicos que se encerraria no dia 19/09 para avaliar sua atividade cerebral. No entanto, no dia 18/09, por volta das 22h52, ele veio a apresentar uma parada cardiorrespiratória, e não respondeu às técnicas de reanimação, evoluindo ao óbito. Nosso querido Berg sempre foi muito amado e acolhido, nós agradecemos imensamente a tudo que todos fizeram por ele. Cada contribuição, cada divulgação e principalmente cada prece. Anteciosamente, família do Berg", escreveram.

Berg tinha 26 anos de carreira e já fez parcerias com grandes nomes da música maranhense, como Célia Leite, Grude e Ronald Pinheiro. Entre os seus hits estavam Assim Seja, Down, Pintura, Pra Sempre e Eu e Tu.