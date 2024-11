Quem são as filhas do cantor Daniel? Primogênita ganhou festa luxuosa de 15 anos

O cantor Daniel encantou os internautas com festa de 15 anos da primogênita; conheças todas as filhas do artista junto com a dançarina Aline de Pádua

Na última semana, Daniel deixou os internautas encantados ao abrir registros da festa de debutante da primogênita, Lara. Sendo o príncipe da celebração, o artista brilhou ao dançar a tradicional valsa com a filha mais velha. Mas, além dela, o cantor é pai de outras duas meninas. Que tal conhecer um pouco mais sobre a família de Daniel?

Casado com Aline de Pádua desde 1999, ele também é pai de Luiza, de 12 anos e Olivia, a caçula da família, de apenas três anos de idade.

Lara, a filha mais velha de Daniel, nasceu em novembro de 2009, antes do casamento do cantor com Aline, realizado em 2010. Com 14 anos, a menina já mostrou ter herdado o talento musical do pai quando participou de shows ao lado dele, além de ter gravado uma música com Daniel e a irmã mais nova, Luiza, em 2019.

Sendo a filha do meio, Luiza também conquistou a atenção do público além de seu dom para a música. Em novembro de 2023, a jovem celebrou sua primeira comunhão em uma cerimônia especial na igreja, seguida por uma comemoração em casa, com direito a bolo e lembrancinhas. A mãe, Aline, compartilhou registros do momento em suas redes sociais.

Quando a filha mais nova nasceu, Daniel não deixou de expressar sua alegria. “Diante de tudo o que estamos vivendo, de tanto aprendizado, uma nova luz se acende entre nós! A chegada da nossa Olívia, nosso anjinho! Não dá para descrever esse sentimento, é muito amor, é muita alegria, é muita gratidão! Ela chega para completar a felicidade da nossa família e juntos deixarmos uma semente de paz e esperança! Seja bem-vinda, filha! Te amamos muito! Papai, mamãe, Lalá e Lulu!”, escreveu ele nas redes sociais em 2021.

O evento mais recente da família foi a festa de debutante da primogênita, que contou com cerca de 160 convidados. Lara usou um vestido de princesa na cor pink e dançou valsa com o pai. Assista ao vídeo da dança clicando aqui.

Confira um registro da família:

Filha do cantor Daniel e de Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa de debutante para marcar a data especial. A celebração aconteceu na semana passada no interior de São Paulo e contou com a decoração impecável e repleta de detalhes.

Em um vídeo no Instagram, a mãe da aniversariante exibiu os detalhes da decoração e dos doces da festa. O evento contou com decoração clássica e luxuosa, com direito a flores e tons de vermelho, rosa e azul.

A festa teve um bolo de debutante branco com um arranjo de flores no topo e um biscoito com a inicial do nome de Lara. Além disso, a mesa dos doces foi decorada com docinhos finos e personalizados, como biscoitos com o número 15 e o nome da aniversariante. Confira todos os detalhes!