Campeã do BBB 14 critica Davi por desistir da faculdade: 'Prioridades'

Após Davi revelar que 'mudou a rota', a ex-BBB e veterinária Vanessa Mesquita lamentou a decisão do jovem sobre cursar de medicina

O nome de Davi Brito, campeão do BBB 24, ficou novamente entre os assuntos mais comentados da web na noite de terça-feira, 13, após o jovem revelar publicamente que, por enquanto, não pretende mais cursar medicina. Em entrevista ao podcast 'Vem Que Tem', ele informou que possui outras prioridades no momento.

A declaração de Davi dividiu opiniões, uma vez que o ex-brother sempre ressaltou dentro do reality show da TV Globo o quanto sonhava em se tornar um médico. No programa, inclusive, ele chegou a ganhar uma bolsa integral de estudos de um patrocinador.

Com isso, diversos internautas passaram a questionar se o desejo do vencedor do BBB 24 realmente era um sonho. Um comentário que se destacou foi o da médica veterinária Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14.

Em uma página no Instagram, a ex-sister criticou a decisão pessoal de Davi Brito e relatou que saiu do reality com o mesmo sonho de quando entrou: cursar medicina veterinária. Vanessa ainda reforçou que precisou abrir mão de muitas coisas pelo caminho para se tornar a profissional que tanto desejou.

"Meu plano não mudou! Sonho é sonho! Graças ao BBB eu realizei o sonho de ser médica veterinária! Foi muito difícil… noites estudando, trocando todas as festas, que eu imagino que ele não queira trocar, né. Cada um com suas prioridades! Mas ganhar uma bolsa de medicina e não aproveitar… Então nunca foi sonho", escreveu a campeã do BBB 14.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VANESSA MESQUITA (@vanmesquita)

Entenda a decisão do ex-BBB Davi Brito

Na terça-feira, 13, Davi Brito revelou ao público que não irá mais seguir a carreira de medicina, pelo menos, por enquanto. O influenciador participou do podcast Vem Que Tem, e confessou que tem outros planos para priorizar no momento.

Desde que saiu do BBB 24, como vencedor, o jovem havia dito que se prepararia para ingressar no curso através da bolsa que ganhou e passou a estudar para o vestibular, quando soube que deveria realizar a prova assim como outros candidatos ao curso.

"Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar e lá na frente, vou elaborar esse plano, tenho meu direito. Eu saí campeão do BBB 24, os planos eram os de ser doutor, mas é um sonho que carrego comigo e eu tenho o direito de mudar", disparou o rapaz prevendo críticas.