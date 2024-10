Klebber Toledo elogia Camila Queiroz após desfile: 'Surreal'

Camila Queiroz arrasou ao desfilar na São Paulo Fashion Week e ganhou uma declaração fofíssima do marido Klebber Toledo nas redes sociais

Recentemente, Camila Queiroz arrasou ao desfilar na passarela da São Paulo Fashion Week. Com um look branco e outro preto, a atriz cruzou a passarela e recebeu muitos elogios.

Em sua conta no Instagram, Klebber Toledo compartilhou duas fotos de Camila desfilando e fez questão de se declarar para a esposa. "Você é surreal meu amor!!! Seu brilho é um carinho que hipnotiza todos que te assistem desfilar. Quanto orgulho, você sempre se entrega de corpo e alma em tudo que faz. Te amo, parabéns", escreveu ele.

Nos comentários, Camila retribuiu o carinho. "Você me deixa sem palavras. Te amo tanto, seu apoio e suporte são fundamentais para que isso tudo aconteça de forma tão gostosa. Obrigada por sermos isso tudo juntos, te amo te amo te amo", disse.

O último trabalho de Klebber Toledo foi ao interpretar Atila no filme Biônicos, disponível na Netflix. Já Camila está confirmada como Sofia em Beleza Fatal, novela que deve estrear no Max em 2025. Além disso, o casal também apresenta o reality show Casamento às Cegas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo)

Assédio

Foi em Verdades Secretas (2015) que Camila Queiroz virou febre entre o público com sua primeira protagonista. Só que, apesar do reconhecimento, existiu também um lado negativo, onde a atriz relatou ter sofrido assédio por parte de homens que a confundiram com a personagem. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra esses episódios em sua carreira e esclarece sobre afirmação feita no passado: "Nunca tinha falado tão abertamente".

Em uma declaração à Revista CARAS, em 2022, Camila Queiroz confessou ter sofrido episódios de assédio, por parte do público, na época de Verdades Secretas. Quando saiu esse relato, logo começou a ser muito repercutido na imprensa e a atriz relembra que não estava preparada para lidar com toda aquela situação.

"Me pegou muito de surpresa [...] Eu nunca tinha falado tão abertamente sobre assédio, foi a primeira vez que eu falei porque me senti super confortável. A gente estava falando de Verdades Secretas que foi a primeira vez que eu senti esse assédio e não falando de assédio sexual, mas de assédio de pessoas, esse foi meu primeiro contato com o assédio do público", afirma.

"A gente falou de tanta coisa e eu tive coragem de pontuar que, em alguns momentos, eu passei por algumas situações de assédio no aeroporto, em eventos, quando passavam a mão em mim, me confundiam com a personagem e eu não imaginava que isso fosse ter tanta luz, talvez eu não estivesse pronta para lidar com todo esse interesse em cima disso e toda a repercussão", confessa.

A atriz também reforça que ficou chateada que sua declaração foi tirada de contexto. Ela aproveita para esclarecer que nunca afirmou ter sofrido assédio sexual em empresa ou equipe, mas sim entre o público e alguns homens, fora do seu local de trabalho, que a confundiam com a personagem Angel, de Verdades Secretas.

"As pessoas vão criando outras narrativas e começa a aparecer uma coisa que não foi o que eu disse. Eu nunca disse que eu tinha sofrido assédio dentro de uma empresa, com uma equipe, eu nunca falei isso porque isso nunca aconteceu! Eu sentia isso [assédio] na rua e em locais públicos, então assim, o que me deixa chateada é como a conversa muda e como usam isso para te prejudicar", finaliza.