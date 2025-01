Camila Moura embarca realizada e cheia de fôlego para 2025: 'Fiquei registrada na história'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Camila Moura reflete sobre as transformações em sua vida no último ano e adianta próximos projetos

O BBB é um reality que muda a vida dos participantes, mas parece que a última edição trouxe protagonismo para pessoas que nem entraram na casa, como foi o caso de Camila Moura (30). Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a influenciadora digital confessa sobre as transformações em sua vida no último ano.

Mesmo sem integrar o elenco do BBB 24, Camila Moura assumiu o protagonismo aqui fora da casa mais vigiada do país. Ela caiu no gosto do público e conquistou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram após mostrar suas reações diante dos supostos flertes do ex-marido, Lucas Buda (30).

"Eu acredito que eu ganhei relevância por não aceitar, por dar a volta por cima, por não fazer o que as pessoas normalmente esperam de uma mulher traída. Eu consegui, é o ditado mais simbólico: 'que é fazer do Llimão a limonada'. Eu fiz o que ninguém esperava. As pessoas esperavam que eu ficasse calada, que eu perdoasse, esperavam uma coisa que nunca foi minha. Foi um processo muito difícil, muito marcante da minha vida, doloroso como tudo término de um ciclo", revela.

Camila Moura confessa que não foi um período fácil de sua vida ao ter o relacionamento exposto para todo o país, mas ela virou a página e utilizou de sua dor para inspirar outras mulheres a não se calarem diante de situações onde se sentirem desconfortáveis com o parceiro.

"Foi uma loucura ter um país inteiro acompanhado o meu processo de divórcio. Eu me orgulho de ter sido uma mulher que não se calou, de ter feito diferente e ter me revigorado em uma situação muito drástica e dolorosa. Eu me orgulho de ter superado de uma maneira muito positiva para mim", confessa.

DA LUTA PARA INSPIRAÇÃO

Camila revela que não esperava se tornar uma pessoa pública, a influenciadora tinha vontade de ajudar outras pessoas, mas de maneira anômia. Depois da participação em A Fazenda 16, a popularidade dela só aumentou.

"O anonimato para mim sempre foi uma coisa reconfortante, eu falava para os meus alunos de história, que eu não queria virar nome de rua. Eu queria ser uma pessoa que fizesse a minha parte na história, na sociedade, mas de uma forma bem tranquila. Isso não é mais possível no meu caso. Não que eu vá virar nome de rua, escola, nada disso, [...], mas de alguma forma, mesma que infima, fiquei registrada na história. Acho que o anonimato para mim, é uma coisa que passou", afirma.

Camila Moura adianta sobre os próximos projetos em sua carreira: "Foi um ano super intenso, um ano de aprendizado, um ano de florescimento. Olha, eu acho que foi um ano que marcou antes e depois da minha vida. Eu quero que 2025 seja um ano que eu floresça mais, que eu né aventura mais que eu me liberte ainda mais".

A influenciadora é empresária e pretende dar continuidade nos lançamentos dos produtos de sua linha. Além disso, busca inspirar outras mulheres nas suas redes sociais. Camila Moura avalia que é uma pessoa com voz ativa para os seguidores.

"Mais ativa do que eu tinha enquanto uma pessoa anônima. Ter essa influência é uma coisa que eu levo muita série, com muita responsabilidade! Eu tenho muitos planos para 2025, seja no meu Instagram, [criando] conteúdo de viagem, de história, que é a minha paixão o ensinar, também voltado para o empreendedorismo, para capacitar outras mulheres. para ajudar as pessoas a se libertarem de algumas correntes. Que eu consiga alcançar voos maiores, mais altos em 2025. É um ano que eu estou ansiosa", finaliza a influenciadora digital Camila Moura.

