Camila Moura defende participação em A Fazenda 16: ‘Mostrar que sou além de uma ex’

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora Camila Moura revela motivos que a fizeram aceitar o convite para participar de A Fazenda 16, da Record

A professora de História, empresária e influenciadora digital Camila Moura (30) foi a primeira participante confirmada em A Fazenda 16, na noite do último domingo, 15, durante a exibição do Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade (51). Antes de ser confinada em Itapecerica da Serra, Região Metropolitana de São Paulo, a ex-esposa de Lucas Henrique (30), o Buda, participante do BBB 24, falou com a CARAS Brasil sobre a expectativa de mais uma nova experiência em sua vida e defendeu sua participação no reality show: "Mostrar que sou além de uma ex".

Camila ficou bastante conhecida durante a participação do ex-marido no BBB, reality show da TV Globo. Ela conquistou milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar, sem medo de julgamentos e de forma bastante genuína, sua decepção com a aproximação do professor de capoeira com a colega de confinamento, a assistente social Giovanna Pitel (25).

“O que me motivou a participar da Fazenda, obviamente, em primeiro lugar, é o prêmio. Eu quero, definitivamente, mudar a vida da minha família, conseguir me estabelecer, ter uma boa reserva de segurança, conseguir, de fato, agora, mudar a vida da minha família, de uma maneira confortável, principalmente para a minha mãe. E também me estabelecer nessa nova carreira, nessa nova jornada, para que eu possa fazer um investimento maior nessa minha nova profissão”, conta.

A influenciadora confessa que tem consciência de que participar de um reality não é nada fácil. “Já ouvi muitos participantes falando sobre como é difícil, né? Ficar longe da família, lidar com outras pessoas, e tenho tentado me preparar para isso, com a ajuda de psicólogo, de psiquiatra; me preparar mentalmente para isso. Então, já venho há alguns meses me preparando psicologicamente para esse momento. Tenho certeza que é muito mais complexo do que a gente imagina, mas acredito que a minha parte, em me preparar para esse desafio, eu tenho feito. Espero estar pronta, espero conseguir mostrar para as pessoas quem eu sou de verdade, além de uma ex de alguém, sabe?”, destaca.

No início de setembro, Camila Moura havia se manifestado sobre os rumores da participação no programa, em entrevista à TV CARAS, mas negou que estaria entre os peões de A Fazenda 16. "Acho que estou pensando em coisas sólidas, em me consolidar e me manter relevante na minha pauta. Então, não sei se um reality ajudaria ou não esse meu projeto a longo prazo (...) Antes de pensar em uma coisa assim, que pode consolidar ou não. Porque é 50/50. Acho que agora, talvez, não. Acho que está bom de reality esse ano, né?”, disse a influenciadora, na ocasião.

Após 15 anos de relacionamento, a professora de História pediu o divórcio do carioca Lucas Buda, enquanto ele ainda estava confinado no BBB 24, após flertes com Pitel. Com a repercussão do caso, ela ganhou quase três milhões de seguidores no Instagram.

Com a vida na internet movimentada, Camila acabou mudando de profissão e agora, como influenciadora, entrou na competição que pagará ao ganhador R$ 2 milhões. O reality tem início marcado para a noite desta segunda-feira, 16, na Record.