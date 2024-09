Camila Moura, ex de Lucas Buda, abre o jogo sobre participação em reality

Em entrevista à TV CARAS, a influenciadora digital Camila Moura, ex de Lucas Buda, do BBB 24, e cogitada para A Fazenda 16, fala sobre participação em reality

Cotada como participante de A Fazenda 16, da Record, desde o início de junho, Camila Moura (30) falou, em recente entrevista à TV CARAS, se participaria ou não de um reality show, como o ex-marido, o professor de capoeira Lucas Henrique (30), conhecido como Buda, que esteve no elenco do Big Brother Brasil 24, da TV Globo. Inclusive, a separação do casal veio à tona após flerte do carioca com Giovanna Pitel (25) no confinamento.

“Acho que eu estou pensando em coisas sólidas, em me consolidar e me manter relevante na minha pauta. Então, não sei se um reality ajudaria ou não esse meu projeto a longo prazo (...) Antes de pensar em uma coisa assim, que pode consolidar ou não. Porque é 50/50. Acho que agora, talvez, não. Acho que está bom de reality esse ano, né?”, diz Camila.

Quando fala em se consolidar, a historiadora e influenciadora digital se refere também ao seu lado empresária. Este ano, ela lançou uma marca de cosméticos. A linha, inspirada em sua jornada de autodescoberta, tem como objetivo empoderar as mulheres e contribuir para a causa da sororidade.

Camila conta como surgiu a ideia. “Na verdade, foi uma coisa que surgiu quando me fizeram uma proposta e eu comecei a cogitar. Porque quando ganhei seguidores, pensei: vou voltar com o meu conteúdo para a área da Educação. Foi o que pensei porque a minha veia educadora foi muito forte na minha vida. Mas vi que o meu nicho ia além da educação de História. Meu nicho engloba 98% de mulheres das idades mais variadas. Então, eu alcanço adolescentes de 12 anos a senhoras de 70, 80 anos. E o que todas têm igual é que somos mulheres naquele Instagram", diz ela, que hoje tem quase três milhões de seguidores na rede social.

“Então, percebi que tinha que ser algo voltado para esse público, que é um público que eu conheço a dor, que eu entendo o que é calçar o sapato de ser uma mulher no Brasil; de ser atraída e de ter que recomeçar. São muitas coisas que as mulheres se identificam e passam por isso sem apoio. Porque no final das contas, tive muito apoio; dessas mulheres que me seguiram, da minha família, dos meus amigos. Tive muito apoio para passar pela barra que foi. E quando, me reconheci enquanto mulher, foi através da maquiagem e da mudança do cabelo”, acrescenta.

Camila tocou em um ponto importante: as mulheres costumam mudar fisicamente quando decidem transformar suas vidas. “Fiz um cabelo natural, e aí, quando aconteceu a transformação, olhei e falei: Essa é a Camila que estava aí o tempo todo. Eu pensei que a maquiagem é uma ferramenta para as mulheres poderiam exaltar a sua beleza natural, da forma que queiram”, finaliza.

