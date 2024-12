Bruno Loves fala de mudança de nome com ajuda da numerologia: ‘Faz sentido’

Em entrevista à TV CARAS, o ator Bruno Loves, marido de Priscila Fantin, conta que decidiu fazer a mudança após voltar transformado de uma viagem imersiva

O ator, coach e empresário Bruno Loves (41) deixou para trás o nome Bruno Lopes. Em entrevista à TV CARAS, o marido da atriz Priscila Fantin (41) conta que decidiu fazer a mudança e iniciar a carreira como coach após voltar transformado de uma viagem para a Albânia, na península balcânica, sudeste da Europa. Segundo o artista caricoa, trocar o "p" pelo "v" – com a orientação da numerologia – no sobrenome artístico ajudaria a fluir bem a vida, em diversas áreas. “Faz sentido”, diz.

Bruno fez uma viagem imersiva de dez dias à Albânia, entre o fim de julho e o início de agosto, e voltou transformado. “Sempre fui um cara que sempre gostou muito de mergulhar internamente em mim, sempre gostei muito de investigar as minhas coisas, as minhas dores, os meus porquês, e fui muito questionador de mim mesmo. E há uns dois anos, comecei a dar uma intensificada nisso. Senti dentro de mim que precisava me afastar de tudo, ficar um pouco sozinho comigo mesmo e aí peguei uma mochilinha com nada e fui pra Albânia”, relata.

“Fui para passar perrengue de fato, fui realmente para me colocar em situações e circunstâncias que já não fazem mais parte do meu dia a dia, para eu poder tentar resgatar um pouco a minha identidade, quem eu sou, genuinamente falando. E quando cheguei lá, a ideia era passar 20 dias, porque queria realmente me colocar nessa situação. E comecei a entrar em situações que falei: Jesus amado, que está acontecendo aqui? Primeiro, que lá eles falam albanês e não falam inglês, então a comunicação já era muito difícil. Se eu ficava 16 horas acordado por dia, me comunicava durante 20 minutos do dia inteiro. Carregava meu telefone para tirar foto, mas não conversava com ninguém. A não ser à noite, para conversar com a minha esposa, meu filho e tal, para dar notícia e receber notícia”, continua Bruno.

O artista reforça que dentro desse processo, começou a ter muitas vivências de resgate, que foram muito importantes para ele. “Mas também comecei a entender algumas coisas e senti um chamado. Em algum momento que tinha internet, fui assistir a um podcast de uma pessoa que gosto do que ela fala, e aí conheci uma outra pessoa. Ouvi meia dúzia de palavras e falei: Nossa, que interessante isso! O podcast me propôs uma reflexão. Desliguei tudo, saí para jantar, fiquei com tudo que ouvi na cabeça, terminei minha viagem, voltei com para o Brasil, e quando fui pegar meu telefone para ver todas as mensagens, tinha uma mensagem do meu dentista”, relembra.

“Ele falou: ‘Não sei se você conhece essa pessoa aqui, mas ela vai dar um curso e eu queria que você fizesse, quero te dar de presente. Era a mesma pessoa que eu tinha visto lá na Albânia. E aí falei: Acho que tem alguma coisa aí, acho que o universo está querendo me propor alguma coisa. E como não sou uma pessoa de negar nada para o universo, caí de cabeça e comecei a fazer o processo de ter a minha outra profissão (Coach Integral Sistêmico). Quando eu cheguei no Brasil, a Pri me deu presente, que era um mapa numerológico. E aí, a gente começou a entender que o Bruno Lopes já não estava mais rendendo aquilo que ele já rendeu em algum momento”, completa o ator.

Marido de Priscila Fantin, Bruno Loves é ator, coach e empresário - Foto: Reprodução/Instagram

'PRECISAVA DE UM COMBUSTÍVEL A MAIS'

Como Bruno Lopes, o carioca teve uma trajetória de 20 anos de carreira. “Rendeu bons frutos, mas chegou uma hora que ele precisava de um combustível a mais, e eu sempre gostei de nomes positivos, sabe? Uma coisa que realmente traz uma alegria de falar. Quanto mais você fala positividade, mais positividade você recebe. É o poder da palavra. Eu não queria mudar muito meu nome, e aí a gente sugeriu de tirar o p e colocar o v. Na numerologia, a gente mergulhou de cabeça nisso aí, no amor”, salienta.

“No amor que a gente já vivia, dentro de família, dentro de trabalho e tudo mais; até com a proposta da peça que a gente (ele e Priscila Fantin) tem, que é Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Então, é uma coisa muito latente na gente, em mim, mas acho que depois que eu comecei a fazer realmente esse mergulho mais intenso dentro de mim mesmo, e pós essa viagem, que foi um marco pra mim, é o que mais faz sentido”, finaliza o artista.

