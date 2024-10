Bruno Gagliasso revela momentos especiais com a família: 'Nosso lugar'

O ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais para compartilhar momentos ao lado de sua família e de amigos no Rancho da Montanha

O ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para compartlhar momentos ao lado de sua família e de amigos no Rancho da Montanha, propriedade localizada em Membeca, condomínio rural a 124 km do Rio de Janeiro.

No feed do Instagram, ele compartilhou fotos fotos e vídeos que mostram a esposa, Giovanna Ewbank e seus três filhos, Titi, Bless e Zyan, radiantes, aproveitando a natureza e o conforto do local. "Membeca, nosso lugar no mundo", escreveu o ator na legenda da publicação.

Veja:

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank contam detalhes de rancho na serra do RJ

Em um terreno de 280 mil m², o casal priorizou um local com matérias-primas naturais para partilhar bons momentos ao lado dos filhos. Em entrevista recente à Casa Vogue , Giovanna explicou que quando Zyan, o filho mais novo, nasceu, a pandemia estava em seu ponto mais crítico. Isolados em casa com os filhos Titi e Bless, eles decidiram focar em um convívio familiar saudável.

“Queríamos estar juntos em um lugar especial, que concretizasse o sonho de ter um refúgio remoto, longe da cidade grande e repleto de vegetação e animais. Para as crianças, sabíamos que seria valioso proporcionar uma infância mais livre, sem frescuras, em contato com uma natureza mais intocada”, disse ela ao veículo.

E o pôr do sol foi um dos motivos que convenceu o casal a investir no imóvel. “O visual era lindo demais. Ficamos tão hipnotizados com as cores que tingiam o céu que estendemos uma toalha na terra batida e improvisamos um piquenique. Assim selamos a aliança com este lote de 280 mil m² no alto da montanha, parte de uma fazenda que era pasto”, recordou Bruno.

Com uma decoração rústica e cheia de transparência, a família sobe a serra quase todos os finais de semana. O Rancho da Montanha virou ponto de encontro da família e o lar de uma grande variedade de animais e árvores de estimação.