Bruno Gadiol lamenta pitacos sobre sua vida amorosa: ‘Incomoda’

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Gadiol faz desabafo após fim de namoro e fala sobre ‘Livramento’, nova música que expressa momento de libertação pessoal

Livramento veio com tudo para expressar o momento de libertação pessoal que o ator e cantor Bruno Gadiol (26) está vivendo. O artista lançou a canção na noite da última quinta-feira, 29, três dias após anunciar o término do namoro com o dentista Rômulo Marcato, com quem se relacionava desde o início do ano. Em entrevista à CARAS Brasil, ele reflete sobre o momento atual com bastante leveza e maturidade e comemora o novo trabalho musical. Mas também lamenta pitacos de internautas sobre sua vida amorosa. “Incomoda”, desabafa.

A nova música traz uma reflexão sobre o término de um relacionamento. “Gosto sempre de trazer coisas que senti ou vivi, então Livramento também faz parte disso. E acho que muita gente já passou por relações que depois que acabam, percebe que foi melhor dessa forma. Acho que trazer essa sonoridade da sofrência que costumamos sentir no sertanejo – no caso, a música continua sendo pop, mas ela tem uma melodia que remete ao sertanejo (...) Essa sofrência, a música pediu um pouco disso também, porque ela nasceu de um lugar de sofrimento”, fala.

“As pessoas já estão se identificando (com a música), e acho natural. A gente está aqui no planeta e pode cometer erros. Às vezes, as pessoas também cometem (erros) com a gente. Então, acredito que as pessoas vão se identificar porque todo mundo já deve ter passado por isso”, continua o cantor.

Quando Gadiol anunciou que não estava mais namorando, ele destacou que os seguidores já andavam questionando a ausência do casal nas publicações das redes sociais. Em relação a essa cobrança, ele abre o coração e confessa que sente um certo desconforto. “Confesso que quando as pessoas falam coisas sobre o que elas acham da minha música, eu as deixo livres para terem as opiniões que têm. Acho que ninguém é obrigado a gostar das minhas músicas e está tudo bem. Agora, quando falam da minha vida, coisas que elas não sabem, me incomoda. Então, não está sendo muito legal, não”, pontua.

“E às vezes, ler coisas que não são saudáveis, que não são verdadeiras, de pessoas que estão supondo coisas ou falando para você tomar escolhas na sua vida que elas não sabem o que estão falando, me incomoda um pouco. Tenho tido vontade de, talvez, silenciar comentários (redes sociais), porque às vezes não me faz bem ficar lendo. Nem pra mim, nem pra minha família”, emenda.

O artista ainda revela que já sentiu vontade de abandonar as redes sociais. “Já senti vontade de sumir. Acontece, mas sei também que é só uma emoção passageira. Às vezes, a gente fica muito sobrecarregado e a gente tem que saber o que a gente quer absorver: o que é nosso e o que é dos outros. Acho que esse é o grande desafio para quem tem a vida mais exposta com internet”, avalia.

ÁLBUM COM 12 MÚSICAS

Livramento faz parte do segundo ato do álbum de Bruno Gadiol, que além de temas de descoberta, superação, libertação pessoal, início e final de ciclos, também vai explorar ritmos populares brasileiros como pop, funk, entre outros. Previsto para este segundo semestre, ele contará com 12 faixas.

“São três atos e cada ato tem uma sonoridade diferente. Por isso que agora estou mergulhando um pouco nesse lugar mais popular no Brasil, mais sertanejo. Cresci ouvindo música sertaneja com a minha família. Ao longo da vida, fui crescendo e também entrando muito em contato com a música pop; que durante muito tempo foi o que mais me identifiquei. Mas confesso que tenho amado muito fazer essas músicas. Então, nesse ato dois vão ter mais músicas com sonoridade parecida, com ritmos populares aqui do Brasil”, explica.

O single é o primeiro lançamento do artista pela plataforma de distribuição ONErpm. A música foi composta por Gadiol, Clau, Fraga e tem o toque de Los Brasileros, vencedores do Grammy Latino ao lado de Karol G, que também assinam a produção ao lado de Dmax, que já trabalhou com Rouge, Clau, Vitão e DAY LIMNS.

MÚSICA COM VALESCA POPOZUDA

Em junho deste ano, Bruno Gadiol lançou o clipe de 18 Dias/13 Cm, um single proibidão que traz a participação de Valesca Popozuda (45). A faixa polêmica narra um relacionamento que o artista teve com um jovem que não aguentou a pressão.

“Essa música faz parte do ato um do meu álbum. Ela é mais ousada! Os temas são mais, sei lá, polêmicos. A gente traz um Bruno mais ousado, que as pessoas não estavam acostumadas. Muita gente estranhou e falou: ‘Meu Deus, ele está se perdendo, não sei o que'. Eu entendo. As pessoas não têm muito o costume de verem artistas fazendo mais de uma coisa assim, diferente. Elas esperam sempre a mesma coisa do artista”, frisa.

“Mas me sinto tão amplo assim. Tenho vontade de fazer de tudo, sabe? Essa música que estou lançando agora é tão verdadeira quanto o funk que lancei com a Valesca. Eu, como artista, gosto de poder ser livre para criar e fazer coisas diferentes. E a música está no TOP 2 das minhas músicas mais ouvidas”, continua.

SÉRIE ‘DE VOLTA AOS 15’

Gadiol está colhendo frutos da série De Volta Aos 15, ao lado de Maísa, João Guilherme, Klara Castanho e Larissa Manoela. A produção alcançou o Top 2 da Netflix. “Esse trabalhou foi muito legal porque fiz meu primeiro antagonista; um cara completamente sem noção. Acho muito divertido como ator você fazer um personagem, assim, uau, tão diferente de você, porque dá para brincar mais, sabe?”, fala o ator, que ficou bastante conhecido após trabalhos em Malhação: Viva a diferença (2017) e na série As five.

O artista também fala da amizade que construiu com o elenco da produção. “Amei muito conhecer pessoas que eu já admirava há tanto tempo. A Larissa Manoela e a Klara Castanho são pessoas tão doces, sabe? Foi tão bom conhecê-las e ver que elas são muito gente como a gente. Acho que é isso que tirei de mais bonito de trabalhar com esse pessoal, porque elas têm um coração muito lindo. Foi muito bom, muito bom trabalhar com pessoas assim, leves”, celebra.

E sobre atuar ou cantar? Será que Gadiol tem uma preferência? Ele revela: “Eu diria atuar e cantar. Estou sempre fazendo as duas coisas, e é assim que eu quero seguir”.

Como já mencionado, o ator já trabalhou na TV aberta, em Malhação, da Globo. E conta se tem vontade de voltar pra telinha: “Estou sempre aberto à trabalhos como ator. Em algum momento, talvez, fará sentido fazer uma novela, trabalhar com a TV aberta de alguma forma, em alguma série, não sei. Não quero dizer que não. Geralmente, é um trabalho que pede mais o seu tempo, né? Então, às vezes, quero focar na minha carreira musical ou algo assim, e pode ser que seja um pouco mais difícil de encaixar. Mas tirando isso, acho que seria interessante fazer um outro trabalho na TV aberta”.