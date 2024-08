Bruno Gadiol abre o jogo sobre fim do namoro e faz pedido: 'Por favor parem'

Bruno Gadiol usou as suas redes sociais para confirmar o fim do namoro com o dentista Rômulo Marcato e também fez um pedido aos fãs

Nesta segunda-feira, 26, Bruno Gadiol usou as suas redes sociais para confirmar o término do namoro com o dentista Rômulo Marcato. Os fãs do artista já estavam desconfiados da separação.

"Muita gente tem me perguntado há tempos o que realmente aconteceu... Se eu terminei, se ainda estou namorando. Enfim, acho que já ficou bem claro que terminei. Nunca tive um relacionamento tão exposto antes, então é natural que vocês percebam que isso não está mais acontecendo. Às vezes, na vida, a gente se joga de cabeça sem nem conhecer direito a pessoa que chamamos de 'amor'. Sou grato por muitas das coisas que vivi, mas nem tudo foi positivo", começou ele em sua conta no Instagram.

Em seguida, Bruno fez um pedido para os fãs. "Agora, vocês querem saber o que aconteceu. Dizem que a gente se amava tanto. Pois é. Mas às vezes as coisas não são exatamente como parecem. Não sinto a necessidade de entrar em detalhes e nem quero. Mas por favor parem de me mandar direct pedindo para eu voltar. Não sejam sem noção. Vocês não sabem de nada, lindos. Mas já já vão entender melhor. Como artista, sempre me expresso melhor através da arte. Foi assim quando compartilhei com o mundo quem sou de verdade, por meio de uma música. E agora não vai ser diferente. Obrigado aos que estão sempre do meu lado. Amo vocês", finalizou ele, colocando um emoji de coração partido na legenda da publicação.

Bruno e Rômulo anunciaram o namoro em março deste ano, mas já estavam juntos desde janeiro.

Sexualidade

Bruno Gadiol precisou esconder sua sexualidade do pai por medo da reação dele. Astro de Malhação: Viva a Diferença (2017), o ator conta em entrevista à CARAS Brasil que falou sobre o tema para a mãe quando tinha 15 anos de idade. A reação do seu patriarca o surpreendeu positivivamente.

"Meu pai ficou sabendo quando eu já estava na novela, estava namorando e ele começou a desconfiar que eu [ficava] sempre na casa do menino. A minha mãe que acabou contando, ela estava de saco cheio de esconder segredo do meu pai. Nos primeiros segundos meu pai ficou que sem entender, desnorteado, mas no mesmo dia ele veio me falar que ia me amar do mesmo jeito e que ia precisar de um tempo para entender", relembra.

O ator conta que atualmente o seu genitor é melhor amigo dos homens com que ele namora. "Hoje o meu pai é advogado dos meus namorados, toda vez que eu ia terminar ele ficava do lado dos meus namorados. Já não existe mais tabu na minha casa."