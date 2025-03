Brunna Gonçalves mostra pés machucados após desfile: 'Dor e sofrimento'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves mostrou os pés machucados após cruzar a Marquês de Sapucaí durante desfile de Carnaval

Na última segunda-feira, 3, Brunna Gonçalves realizou o seu sonho de desfilar grávida na Marquês de Sapucaí. A dançarina exibiu seu barrigão enquanto representva a Beija-Flor de Nilópolis.

No entanto, nem tudo são flores. Em suas redes sociais, a famosa fez questão de mostrar os pés machucados após passar muito tempo sambando com salto alto.

"Todos os dedos com bolhas. Imagens de dor e sofrimento", disse ela.

Em seguida, Brunna mostrou os pés com mais detalhes e exibiu uma bolha gigante no dedão. "Gente, não sei se rio ou se choro".

Casada com Ludmilla, a famosa está à espera de Zuri, primeira filha do casal.

Sonho

A estrela espera o nascimento da primeira filha, Zuri, que é fruto do casamento com a cantora Ludmilla. Com fantasia repleta de brilhos, ela mostrou sua alegria no carnaval e ostentou o barrigão com orgulho. Inclusive, ela levou sua médica para acompanhá-la na Sapucaí e garantir que estava tudo bem com sua bebê.

"Está sendo um sonho realizado. Eu estou muito feliz que deu tudo certo. 'Filha, você desfilou na barriga da mamãe'. E minha médica está por aí, ela falou: 'qualquer coisa, só me ligar'. Mas eu tenho me preparado para dar tudo certo… E minha fantasia não precisou de adaptação, porque ela já foi pensada para uma mulher grávida", disse ela à Quem.

Recentemente, a dançarina Brunna Gonçalves decidiu responder algumas dúvidas de seus seguidores sobre a sua primeira gestação em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a esposa da cantora Ludmilla revelou aos fãs quantos quilos ganhou desde o início da gravidez e comparou a evolução da barriga com o passar dos meses.

