Solteira, Bruna Marquezine agita web ao interagir com modelo nas redes sociais

Será? Depois de notarem interações de Bruna Marquezine com modelo brasileiro, fãs especulam possível affair da atriz após término com João Guilherme

Nesta segunda-feira, 10, Bruna Marquezine agitou os fãs ao interagir nas publicações do modelo Leonardo Brum nas redes sociais. A atriz está solteira desde fevereiro, quando anunciou no fim de seu relacionamento com João Guilherme. Agora, internautas especulam um possível affair com o modelo brasileiro.

"A Bruna é solteira, linda, pode curtir, pode namorar, pode fazer o que ela quiser", defendeu um seguidor. "Ela sempre curtiu, eles são amigos", pontuou outro.

As interações de Bruna com Leonardo começaram antes de seu relacionamento com o ator João Guilherme. Bruna e o ex-namorado assumiram o romance em agosto de 2024, mas em janeiro do ano passado, Bruna curtiu publicações ocasionais de Leonardo, sendo a mais recente notada há apenas quatro dias.

Leonardo Brum, de 29 anos, é um modelo carioca representado por agências em Nova York, São Paulo e Hamburgo, na Alemanha. Com 50 mil seguidores no Instagram, ele já desfilou e estrelou campanhas para diversas grifes de luxo, incluindo a italiana Dolce & Gabbana, com a qual colabora desde 2016.

Bastidores do Oscar

No último domingo, 2, Bruna Marquezine roubou a cena no tapete vermelho do Oscar 2025, em Los Angeles, encantando o público com seus looks deslumbrantes. Agora, na última quinta-feira, 6, sua empresária, Juliana Montesanti, agitou as redes sociais ao compartilhar registros inéditos dos bastidores da premiação.

Nas imagens, Bruna surgiu radiante enquanto se preparava para o grande evento. Além de posar sorridente no carro a caminho da cerimônia, a atriz também foi flagrada entusiasmada ao experimentar o vestido que usaria na noite especial.

