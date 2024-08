Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos em aeroporto

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados circulando juntinhos em aeroporto e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos

Nesta terça-feira, 27, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntinhos no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

Assumindo de vez o relacionamento, o casal não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local. Para a ocasião, ambos escolheram looks bem confortáveis.

João estava de camiseta, calça de moletom e tênis. Já Bruna apostou na combinação elegante de calça jeans e blazer. Os óculos escuros deram o toque final na produção. Além disso, os pombinhos pararam para comer um lanche em uma famosa rede de fast food.

O casal assumiu o romance no início de agosto, porém as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril

Amor

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme surgiram em clima de romance! Depois de muitos rumores sobre um possível affair entre os dois, a artista usou as redes sociais para compartilhar o primeiro clique romântico em que aparece beijando seu amado.

No instagram, a artista exibiu alguns cliques de sua festa de aniversário, que aconteceu na última semana. “A gente precisa normalizar festa junina todo mês”, escreveu Bruna na legenda, que se referiu ao tema junino da sua festa de aniversário. Nos comentários, João Guilherme respondeu: “Sua festa junina é a ‘meió’ que tem. Perfeitas com os cachorros, perfeita”. Ele ainda adicionou um emoji de coração.

Os cachorros mencionados foram adotados em uma viagem recente ao Japão. O casal tem um cãozinho macho, chamado Haku, e uma fêmea, que leva o nome de Chihiro. Inclusive, os nomes, escolhidos após a viagem especial, são carregados de significado e refletem a cultura japonesa.

Nos comentários da publicação, amigos e celebridades, como Maísa, Lucas Guedes e Sasha Meneghel reagiram com emojis de coração a foto dos dois aos beijos. Veja mais detalhes da festa de aniversário de Bruna Marquezine!