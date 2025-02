Bruna Marquezine curte post de João Guilherme e movimenta as redes sociais

Bruna Marquezine e João Guilherme anunciaram o término, mas a interação da atriz gerou especulações sobre uma possível reconciliação

A atriz Bruna Marquezine causou alvoroço nas redes sociais ao curtir uma publicação de João Guilherme, levantando rumores sobre uma possível reconciliação entre o casal. A atitude da atriz chamou a atenção dos internautas, já que o término havia sido divulgado oficialmente na última quarta-feira, 19.

A interação de Bruna rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando diversos comentários entre os usuários. Muitos se mostraram otimistas, como em: “Bruna já curtiu, será que vem um retratamento?” ; “Bruna curtiu, sinal de que está tudo bem com esse casal lindo! Esqueçam a mídia e vão ser felizes juntos”. Já outros, afirmaram: “Terminaram não, gente”, sugerindo que o relacionamento ainda poderia estar intacto.

Comunicação sobre o término

A assessoria dos atores se pronunciou sobre o término, esclarecendo a situação: "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, disse a nota.

Marquezine surge com pet adotado por ela e João

Nesta segunda-feira, 24, Bruna Marquezine causou repercussão nas redes sociais ao compartilhar uma foto de Chihiro, um dos pets que adotou com João Guilherme após uma viagem ao Japão. A atriz, que anunciou o término do relacionamento com o filho de Leonardo na semana passada, mostrou um momento de tranquilidade ao lado do cãozinho.

O pequeno Chihiro, da raça Poodle Toy, foi adotado por Bruna Marquezine e João Guilherme junto com Haku, um Miniature Dachshund. Após o término, Chihiro ficou com a atriz, enquanto Haku passou a ser cuidado por João, que posou ao lado do filhote no domingo, 23: "Apaixonado pelo pai dele", escreveu na ocasião.

