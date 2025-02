Bruna Marquezine embarca com cachorrinha em aeroporto

A atriz Bruna Marquezine embarcou com sua cachorrinha de estimação no aeroporto do Rio de Janeiro e esbanjou fofura ao segurar o pet

Nesta segunda-feira, 24, Bruna Marquezine foi fotografada no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

A atriz esbanjou fofura ao surgir com sua cachorrinha de estimação. A artista estava o tempo todo com o bichinho no colo e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos.

Além disso, Bruna apostou em um look confortável para a ocasião. A famosa estava com camiseta branca, calça jeans, tênis e uma camisa por cima.

O último trabalho de Bruna Marquezine foi como a Bia na série Amor Da Minha Vida, disponível no Disney+.

Guarda compartilhada?

Nesta segunda-feira, 24, Bruna Marquezine agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto de Chihiro, um dos pets que adotou com João Guilherme após viagem para o Japão. Por meio das redes sociais, a atriz, que anunciou o fim do relacionamento com o filho de Leonardo na semana passada, mostrou um momento tranquilho na companhia do cãozinho.

O pequeno Chihiro, da raça Poodle Toy, foi adotado por Bruna Marquezine e João Guilherme junto com Haku, um Miniature Dachshund. Após o término, Chihiro permanece com a atriz, enquanto Haku segue aos cuidados de João, que posou ao lado do filhote no domingo, 23: "Apaixonado pelo pai dele", escreveu na ocasião.

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

