Bruna Biancardi revela técnica para comer escondido de Mavie

'Tudo ela quer', revelou Bruna Biancardi ao falar da filha, Mavie, de apenas nove meses, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr

Bruna Biancardi achou uma forma de comer guloseimas sem que a filha, Mavie, fruto do seu relacionamento com Neymar, saiba. A influenciadora contou que leva a comida para o banheiro para comer escondida e em paz, já que a menina, que já está na fase de introdução alimentar, tem vontade de experimentar tudo o que ela come.

"Essa sou eu tomando sorvete no banheiro para a Mavie não querer porque ela não pode. Que já passou por essa fase de introdução alimentar sabe... Ela está há alguns meses. Tudo ela quer. Ela vê um chocolatinho e tenho que sair correndo", contou.

Recentemente a influenciadora fez questão de contar como fez para perder peso após o nascimeneto da pequena: "Dia delícia hoje, correria boa. Cheguei em casa, já tomei meu banho e coloquei minha roupa de ficar em casa, que eu amo. E toda vez que apareço de barriga de fora, vocês ficam falando: 'Como você perdeu os quilos da gravidez? Como você emagreceu?'", disse ela, que também revelou que ganhou 18kg na gestação.

Em seguida, Bruna contou o que fez para emagrecer. "É um conjunto de fatores. Nada é um milagre. Tem que ter constância nos treinos e tem que se alimentar de forma saudável. Sempre mostro meus pratos. Não como pouco, nem nada disso. Eu me permito muitas coisas, mas eu tenho uma alimentação muito saudável, faço exercício e me forço a tomar água". Para concluir, a famosa revelou que também contou com o auxílio de ajuda profissional.

Apelido inusitado de Mavie vem à tona. Saiba qual é!

Mavie, de 9 meses, sempre rouba a cena quando aparece em vídeos e fotos compartilhados pela família. Desta vez, um detalhe da intimidade da menina veio à tona e surpreendeu a todos: o apelido diferentão!

A tia da bebê, Bianca Biancardi, contou que a filha é chamada pelo nome de um cantor sertanejo veterano desde que nasceu e explicou o motivo. Mavie recebeu o apelido de Xororó! A revelação foi feita por Bianca ao ver uma foto da sobrinha com a amiguinha Marina em sua festa de aniversário.