Bruna Biancardi mostra novos detalhes de resort luxuoso na Arábia Saudita

Ao lado de Neymar Jr e Mavie, a influenciadora Bruna Biancardi está aproveitando alguns dias em um resort na Arábia Saudita; confira

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para compartilhar novos detalhes do resort luxuoso na Arábia Saudita onde está hospedada com a família. O local foi escolhido especialmente para celebrar o aniversário de 1 ano de Mavie, sua filha com Neymar Jr.

Em seu Instagram oficial, Bruna publicou um vídeo onde surge passeando pela área externa do hotel, mostrando o espaço paradisíaco do complexo. Esbanjando beleza, a namorada do jogador de futebol aparece curtindo a piscina privativa do local usando um maiô estampado com a frase "made in Brazil".

"Paraíso", escreveu Bruna Biancardi na legenda da publicação. Em seus stories, a famosa ainda publicou um novo clique aproveitando o dia ensolarado ao lado de Mavie, que roubou a cena com tamanha fofura.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas e destacaram a beleza da companheira de Neymar Jr. "Que lugar e que sereia", declarou uma seguidora. "Uau, que lugar fantástico", disse outra. "Que linda!", comentou uma terceira.

Vale lembrar que o resort escolhido por Bruna Biancardi e Neymar fica localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho. A região é conhecida como 'Maldivas da Arábia Saudita'.

Confira as publicações:

Mavie e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Mavie rouba a cena ao surgir com look de crochê

A influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um novo registro encantador da filha, Mavie, que completou 1 aninho de vida. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr filmou a herdeira do casal pronta para curtir mais um dia no resort de luxo na Arábia Saudita.

Esbanjando fofura, a pequena Mavie surgiu usando um look de crochê na cor branca, com direito a calça e um body com abertura nas costas. Enquanto mostrava a bebê 'desfilando' com a produção, Bruna Biancardi se derreteu de amores; confira mais detalhes!