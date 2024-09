Bruna Biancardi encanta ao recriar foto da gravidez com Mavie: 'Gracinha'

A influenciadora Bruna Biancardi resgatou uma foto de sua gravidez e a recriou no mesmo local com Mavie, sua filha com Neymar Jr; confira

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um clique inédito ao lado da filha, Mavie, de 11 meses de vida. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr revelou um 'antes e depois' fofíssimo com a pequena.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna recriou uma foto da época em que ainda estava grávida. Na primeira imagem compartilhada, a influenciadora aparece em meio à natureza com a barriguinha à mostra.

Já no segundo registro, ela surge no mesmo local, mas desta vez com a presença da pequena Mavie. Esbanjando fofura, a herdeira de Bruna Biancardi e Neymar Jr posou para o clique especial no colo da mamãe.

As fotos, é claro, rapidamente viralizaram na web e receberam uma chuva de comentários carinhosos dos internautas. "Bruna é de uma classe e educação sem tamanho, ela merece toda felicidade do mundo", declarou uma seguidora. "Ela passa uma energia boa. A Mavie é uma gracinha", disse outra. "Ela é maravilhosa", escreveu uma terceira.

Além da fofura de Mavie, outra coisa que também chamou bastante atenção foi a grande semelhança da bebê com o pai. "A Mavie cada dia mais parece o Neymar!", destacou uma fã. "O que o Neymar tá fazendo no colo dela?", brincou outra.

Confira as fotos de Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi recria foto com Mavie - Reprodução / Instagram

