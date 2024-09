Bruna Biancardi mostra quadro gigante personalizado com Mavie e Neymar Jr

A influenciadora Bruna Biancardi exibiu detalhes do novo item enorme de decoração personalizado com uma foto especial da família; confira

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com o público um novo item de decoração bastante especial. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr revelou que sua residência no Brasil agora possui um quadro personalizado com uma foto da família.

Em um vídeo publicado, Bruna mostra detalhes do presente gigante que chegou em sua casa. Feito à mão por Julian Gallasch, o quadro retrata um registro atual da influenciadora ao lado de Neymar e a filha do casal, Mavie, de 11 meses.

"Olha o tamanho desse quadro, dessa obra de arte!", declarou a influenciadora, exibindo o retrato. Bruna Biancardi ainda mostrou que a sala do imóvel já possui um outro quadro personalizado com um clique fofíssimo dela junto com a herdeira.

"Apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada por essa obra de arte para a nossa família", escreveu a companheira de Neymar Jr na legenda da publicação. Vale lembrar que ela desembarcou no Brasil de surpresa nos últimos dias com a bebê e até marcou presença no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Atualmente, Bruna Biancardi reside na Arábia Saudita junto com Neymar, que joga pelo Al-Hilal. Mavie, inclusive, já visitou o craque no trabalho e deu um show de fofura ao pisar no campo.

Confira imagens do quadro personalizado:

Bruna Biancardi mostra quadro personalizado da família - Reprodução / Instagram

