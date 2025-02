De mudança, Bruna Biancardi mostra presentes de boas-vindas dos vizinhos

A influencer Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr. estão de mudança com a filha do casal, Mavie, de um ano, para Santos, litoral de São Paulo

A influenciadora Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr. estão de mudança com a filha do casa, Mavie, de um ano, e devem residir a nova mansão em Santos, litoral de São Paulo , em breve. No entanto, a família já está sendo recepcionada. Isso porque nesta sexta-feira, 21, a influencer compartilhou uma imagem por meio dos stories de seu perfil no Instagram em que mostra os presentes de boas-vindas dos vizinhos .

Na imagem publicada por Bruna, a famosa mostra que foram presenteados com um kit em que consta ursinhos de pelúcia, flores e outros itens ."Vizinhos fofos", escreveu na publicação.

Biancardi não deixou claro se o presente foi recebido em Santos, São Paulo, ou em Mangaratiba, Rio de Janeiro, onde o casal tem morado até sua nova mansão ser preparada para a mudança.

Confira, abaixo, os presentes:

Bruna Biancardi e Neymar Jr. ganham presentes de boas-vindas de vizinhos - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar adquiriu uma mansão de luxo na Baixada Santista, litoral de São Paulo, com vista para o mar no Morro de Santa Terezinha, um dos locais mais badalados de Santos.

Fotógrafo expõe planos de casamento de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar Jr pode estar prestes a tomar uma decisão importante em seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi. De acordo com o fotógrafo Dan, amigo próximo do jogador, o casal estaria cogitando uma possível oficialização da união.

"Ontem eu ouvi uma pessoa falando que esse ano eles pretendem oficializar", contou por meio dos stories de seu perfil no Instagram. No entanto, ele afirmou que a informação não é oficial. “Atenção, isso não é uma informação concreta. É uma especulação“, completou. Confira!

Leia também: Filha de Neymar Jr, Mavie encanta torcida ao esbanjar carisma em estádio