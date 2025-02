Ex-dono revela valor negociado com Neymar na venda de mansão: 'Irrecusável'

Após assinar com o Santos e voltar ao Brasil, o jogador de futebol Neymar Jr está morando em uma mansão na Baixada Santista, litoral de São Paulo

Após assinar com o Santos e voltar ao Brasil, o jogador de futebol Neymar Jr está morando em uma mansão na Baixada Santista, litoral de São Paulo, junto com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano. O imóvel foi adquirido de um empresário, que revelou detalhes da negociação.

De acordo com o empresário do ramo imobiliário, Luiz Moura, a proposta feita por Neymar para comprar suas duas casas no condominínio foi "irrecusável!". Em entrevista ao portal GShow, ele contou que seu empreendimento foi construído em 2021 e vendido pela quantia de mais R$ 50 milhões, à vista, em uma transação que demorou cerca de 10 dias.

A casa, que não estava à venda, foi negociada por videochamadas. "Não estávamos pensando em vender. A proposta mexeu comigo. Foi muito boa, aí saí de lá. Vendi. Foi irrecusável!", contou. "A proposta foi justa. Era realmente o que valia pelo investimento feito nela. Viviam três famílias ali. Já tenho outros imóveis (para morar)", completou.

"É a casa mais bonita dali. É o melhor local, com a melhor vista e terreno do morro. Como tem muita casa antiga, a minha era a mais moderna, chamava a atenção. É um condomínio bem restrito, com bastante segurança", detalhou o empresário.

Duas casas

No terreno adquirido por Neymar, foram construídas duas casas. "Na realidade, era uma casa. Compramos, derrubamos ela e construímos duas casas. Fizemos uma reforma. Uma delas, grande, moravam duas famílias. Eu com minha esposa, e minha filha morava em cima com o marido e os filhos dela. Na outra casa, morava meu outro filho. As três famílias morando no mesmo terreno", explicou.

Ainda de acordo com o antigo proprietário, as casas possuem 10 quartos com suíte, três lavabos, garagem com capacidade para mais de 20 carros. Além de academia, brinquedoteca, piscina, adega, sala de cinema e spa.

