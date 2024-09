Bruna Biancardi derrete seguidores com novo registro na companhia da filha, Mavie

Em mais uma atualização nas redes sociais, Bruna Biancardi encantou os internautas com nova foto com a filha, Mavie; confira

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro nesta quarta-feira, 11! A mamãe coruja usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo com Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr.

Na imagem publicada nos stories do Instagram, a pequena, de 11 meses, surgiu se divertindo em cima dos ombros da mãe. "Amor da minha vida!", declarou a modelo na legenda da postagem.

E não foi só Bruna que se derreteu pela filha. Na última terça-feira, 10, Neymar compartilhou um vídeo de mais um momento fofo com Mavie. Na gravação, o atleta apareceu dando comida à filha sozinho. 'Você come lá e eu como aqui', brincou ele ao mostrar a pequena que saboreava seu peixinho. Enquanto isso, o craque se virava para alcançar seu prato, sem desviar a atenção da herdeira em seu colo.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Mavie estão atualmente na Arábia Saudita, junto com Neymar. O atleta reside no país desde que foi contratado para jogar no Al-Hilal.

Bruna Biancardi se derrete ao comemorar 11 meses de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a manhã de sexta-feira, 6, em clima de muito amor! Por meio das redes sociais, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr publicou uma foto inédita ao lado de Mavie, filha do casal, que está completando 11 meses de vida.

Em seus stories no Instagram, Bruna resgatou um momento especial com a herdeira para celebrar a data. Na imagem publicada, esbanjando fofura, a pequena Mavie aparece curtindo um dia de piscina com a mamãe coruja.

"Feliz 11 meses, minha vida", derreteu-se Bruna Biancardi na legenda da foto. Recentemente, em julho, a influenciadora revelou ao público que a festinha de 1 ano da filha já estava sendo preparada.

Na ocasião, durante um bate-papo descontraído com os seguidores, ela explicou que o tema do evento havia sido escolhido. "Esperando para definir a data e depois disso, o restante", declarou a namorada de Neymar Jr.