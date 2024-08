Bruna Biancardi conta como é a rotina em família na Arábia Saudita: ‘Vida boa’

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilha sua rotina com o craque e com a filha, Mavie, morando na Arábia Saudita

Após reatar seu relacionamento com Neymar Jr, Bruna Biancardi está passando uma temporada morando com o craque na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou como ela e a filha, Mavie, de apenas 10 meses, estão se adaptando à casa nova e detalhou a rotina em família com o jogador de futebol.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Bruna está dividindo conteúdos sobre os costumes sauditas e também sobre os hábitos de sua família. Desta vez, ela detalhou como se organiza para cumprir os afazeres do dia, conciliando sua agenda com a rotina de treinos do namorado, que está prestes a retornar aos campos com o Al-Hilal.

"Já treinei, tomei o meu banho. Papai e Mavie estão na vida boa. Papai treina só mais tarde, então está na sonequinha da manhã com a Mavie. Falando baixo aqui para não acordar eles”, Bruna explicou que o jogador dedica o tempo livre a herdeira. Na sequência, a influenciadora digital contou que recebeu uma visita muito especial na casa nova.

“Já tô me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois de almoçar e sair, bater perna nesse calor", Bruna detalhou a rotina em família, agora que está recebendo amigos e familiares na casa nova. Aliás, os pais da influencer não são os primeiros hóspedes.

Recentemente, Neymar e Bruna receberam Davi Lucca, o primeiro herdeiro do craque, que acaba de completar 13 anos e é fruto de um antigo relacionamento do jogador com a empresária Carol Dantas. Aliás, o primogênito passou uma temporada na casa do pai com sua mãe, seu padrasto Vinícius Martinez, e o irmão caçula, Valentin, de quatro anos.

Bruna também recebeu a visita de sua irmã, a nutricionista Bianca Biancardi, e o namorado, o empresário Bruno Hernandes Gallegos, que aparecem se divertindo com a sobrinha nos registros publicados nas redes sociais. Além disso, amigos como a fotógrafa Anna Muradás, a influenciadora Bianca Coimbra, e claro, alguns dos ‘parças' do jogador de futebol.

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para responder aos questionamentos dos seguidores sobre as diferenças culturais na Arábia Saudita. Embora tenha esclarecido que nunca enfrentou preconceito por ser estrangeira, ela destacou que alguns costumes são bastante rígidos, como não demonstrar afeto em público.