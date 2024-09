Brad Pitt se pronuncia após fãs serem vítimas de golpe

O ator Brad Pitt resolveu se pronunciar, por meio de um comunicado, após descobrir que duas fãs perderam dinheiro ao cair em um golpe

Duas mulheres da Espanha caíram em um golpe e perderam uma grande quantidade de dinheiro ao pensarem que estavam conversando com o ator Brad Pitt por meio das redes sociais. Cinco suspeitos de estarem envolvidos no crime foram presos.

Ao tomar conhecimento da situação, o ator fez questão de se pronunciar. O artista enviou um comunicado por meio de seu agente Matthew Hiltzik e afirmou que não pede dinheiro aos seus fãs.

"É horrível que criminosos se aproveitem dos vínculos intensos entre fãs e celebridades. Peço para que as pessoas não respondam a demandas de dinheiro, especialmente de atores sem presença virtual”, disse o texto, divulgado pela revista People.

Entenda o caso

Crimosos aplicaram um golpe em duas mulheres da Espanha ao se passarem pelo famoso ator Brad Pitt.De acordo com informações divulgadas pelo The Guardian, as vítimas perderam 325 mil euros, cerca de 2 milhões de reais.

Os suspeitos fizeram contato com as mulheres por meio de uma página dedicada a fãs do artista e as levaram a acreditar que elas tinham um relacionamento romântico com ele. Sendo assim, as vítimas investiram dinheiro que diversos projetos que não existem.

"Os cibercriminosos, para capturar as vítimas, estudaram suas redes sociais e fizeram um perfil psicológico delas, descobrindo assim que ambas as mulheres eram duas pessoas vulneráveis, carentes de afeto e em estado de depressão. Eles também usaram plataformas de mensagens instantâneas para trocar mensagens e emails com as duas mulheres até chegaram a um ponto em que acreditaram que estavam conversando via Whatsapp com o próprio Brad Pitt, que lhes prometeu um relacionamento romântico e um futuro juntos", contaram os agentes da polícia.

Cinco suspeitos de estarem envolvidos no golpe foram detidos em Andaluzia, na Espanha, e os policiais conseguiram recuperar 85 mil euros, pouco mais de um quarto do valor perdido pelas vítimas.