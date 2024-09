Mulheres caem em golpe aplicado por 'falso Brad Pitt'

Duas mulheres da Espanha perderam dinheiro ao caírem em um golpe onde pensavam estar conversando com o famoso ator Brad Pitt

Crimosos aplicaram um golpe em duas mulheres da Espanha ao se passarem pelo famoso ator Brad Pitt. De acordo com informações divulgadas pelo The Guardian, as vítimas perderam 325 mil euros, cerca de 2 milhões de reais.

Os suspeitos fizeram contato com as mulheres por meio de uma página dedicada a fãs do artista e as levaram a acreditar que elas tinham um relacionamento romântico com ele. Sendo assim, as vítimas investiram dinheiro que diversos projetos que não existem.

"Os cibercriminosos, para capturar as vítimas, estudaram suas redes sociais e fizeram um perfil psicológico delas, descobrindo assim que ambas as mulheres eram duas pessoas vulneráveis, carentes de afeto e em estado de depressão. Eles também usaram plataformas de mensagens instantâneas para trocar mensagens e emails com as duas mulheres até chegaram a um ponto em que acreditaram que estavam conversando via Whatsapp com o próprio Brad Pitt, que lhes prometeu um relacionamento romântico e um futuro juntos", contaram os agentes da polícia.

Cinco suspeitos de estarem envolvidos no golpe foram detidos em Andaluzia, na Espanha, e os policiais conseguiram recuperar 85 mil euros, pouco mais de um quarto do valor perdido pelas vítimas.

Exigências

Ines de Ramon estaria tentando fazer de tudo para 'blindar' o seu namoro com Brad Pitt, depois de terem assumido oficialmente o relacionamento no Festival de Veneza. Segundo o Daily Mail,ela proibiu os amigos, familiares e contatos de trabalho de falarem dela e de qualquer coisa de sua vida particular para evitar especulações.

A designer de joias teria feito inclusive contratos sem acordo de divulgação para que os clientes não divulgassem detalhes sobre ela de maneira pública. Segundo uma fonte próxima, ela estaria preocupada com as pessoas acharem que seu namoro com Pitt teria a motivação da fama e glamour.

“Ines disse a todos os seus amigos para nunca vazarem qualquer informação sobre ela ou sobre eles. Ela está jogando duro porque quer ficar segura. Ela ama Brad e quer que ele confie nela, pois ela espera se casar com ele um dia. Ela realmente se importa com ele", disse a fonte.

“Ela sabe que Brad tem um grande problema com mulheres que mal beijam e já saem falando, ele detesta isso. Ele sempre se preocupou que as mulheres o usassem para ficar famosas", observou.