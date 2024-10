Brad Pitt quer ter filhos “o quanto antes” com nova namorada, Ines de Ramon

A decisão de Pitt de ter mais um filho acontece depois do divórcio conturbado com a ex-esposa, Angelina Jolie e a relação ruim com seus filhos

Brad Pitt não tem planos de se casar com a namorada Ines de Ramon, de 31 anos, mas com certeza, deseja ter filhos “o quanto antes”! O astro de 60 anos estaria ansioso para ser pai pela sétima vez com a nova namorada.

Segundo a revista InTouch Weekly, Brad Pitt estaria totalmente focado em sua carreira profissional e em ser pai de um filho com Ines de Ramon. Ele já tem seis filhos com sua ex-esposa Angelina Jolie:Maddox, 23 anos, Pax, 20 anos, Zahara, 19 anos, Shiloh, 18 anos e os gêmeos Vivienne e Knox, de 16 anos.

Vale lembrar que após uma série de polêmicas separação conturbada com Angelina, os quatro primeiros filhos do astro pediram à Justiça dos EUA para remover o sobrenome do pai de seus nomes de batismo. Por enquanto, Pitt mantém contato apenas com seus dois filhos caçulas.

“Quanto mais cedo, melhor”, disse a fonte da InTouch Weekly sobre os planos do ator tendo em vista um filho com Ines de Ramon. “Eles estão com os dedos das mãos e dos pés cruzados para compartilhar a novidade com o mundo assim que possível”.

A fonte continuou: “O Brad não tem nenhum incômodo em se tornar pai tão tarde na vida. Para começo de conversa, a saúde dele está ótima, ele tem tanta energia atualmente quanto sempre teve. Ele se sente, de verdade, décadas mais jovem do que a idade que tem”.

O astro e amigo pessoal de Brad, George Clooney, é um grande incentivador: “Todo o tempo que ele tem passado com o George tirou seus temores em relação à paternidade ‘tardia’. Não há dúvidas que o relacionamento com os filhos está totalmente quebrado e o coração dele está partido. Ele não espera que um bebê resolva isso, mas com certeza dará a alegria que ele desesperadamente precisa no momento”. Clooney hoje tem 63 anos, e é pai de gêmeos de 7 anos.

Namorada de Brad Pitt faz exigências sobre seu relacionamento com o astro

Ines de Ramon estaria tentando fazer de tudo para 'blindar' o seu namoro com Brad Pitt, depois de terem assumido oficialmente o relacionamento no Festival de Veneza. Segundo o Daily Mail, ela proibiu os amigos, familiares e contatos de trabalho de falarem dela e de qualquer coisa de sua vida particular para evitar especulações. A designer de joias teria feito inclusive contratos sem acordo de divulgação para que os clientes não divulgassem detalhes sobre ela de maneira pública.