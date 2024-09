Namorada de Brad Pitt faz exigências sobre seu relacionamento com o astro

Segundo a imprensa internacional, Ines de Ramon estaria tentando construir 'confiança' e um relacionamento sólido agora que está com Brad Pitt

Ines de Ramon estaria tentando fazer de tudo para 'blindar' o seu namoro com Brad Pitt, depois de terem assumido oficialmente o relacionamento no Festival de Veneza. Segundo o Daily Mail, ela proibiu os amigos, familiares e contatos de trabalho de falarem dela e de qualquer coisa de sua vida particular para evitar especulações.

A designer de joias teria feito inclusive contratos sem acordo de divulgação para que os clientes não divulgassem detalhes sobre ela de maneira pública. Segundo uma fonte próxima, ela estaria preocupada com as pessoas acharem que seu namoro com Pitt teria a motivação da fama e glamour.

“Ines disse a todos os seus amigos para nunca vazarem qualquer informação sobre ela ou sobre eles. Ela está jogando duro porque quer ficar segura. Ela ama Brad e quer que ele confie nela, pois ela espera se casar com ele um dia. Ela realmente se importa com ele", disse a fonte.

“Ela sabe que Brad tem um grande problema com mulheres que mal beijam e já saem falando, ele detesta isso. Ele sempre se preocupou que as mulheres o usassem para ficar famosas", observou.

Afastado dos filhos, Brad Pitt planeja deixar Estados Unidos

Brad Pitt estaria considerando deixar os Estados Unidos e se mudar para a Europa após sentir que perdeu completamente sua ligação com os filhos. Isso porque o artista acredita que sua ex-esposa, Angelina Jolie, fez com que os herdeiros se voltassem contra ele, e não há sinais de que a relação entre eles melhore num futuro próximo.

As informações são de uma fonte da revista norte-americana Life & Style próxima ao astro hollywoodiano. A pessoa contou que Pitt começou a considerar uma mudança para a Europa ao lado de sua namorada.

“O Brad considerou Los Angeles sua casa por muito tempo”, explicou a fonte. “É onde está a produtora dele e muito de seus imóveis, ele também sempre considerou o melhor local possível para manter sua relação com os filhos, oferecendo a eles certa estabilidade, mas infelizmente ele quase não os tem visto ultimamente, o que tem o destruído”.