Boninho manda lembrança em seu nome para Caçulinha; veja

No velório de Caçulinha, diretor global Boninho manda item com seu nome e o da esposa, a apresentadora Ana Furtado; confira

Assim como Fausto Silva, o diretor global Boninho mandou uma lembrança especial para o velório de Caçulinha nesta segunda-feira, 05, em São Paulo. Em seu nome e no da esposa, a apresentadora Ana Furtado, ele enviou uma coroa de flores.

Homenageando o músico, que trabalhou durante anos na Globo e ficou conhecido nacionalmente no Domingão do Faustão, Boninho pediu para entregar flores brancas, que foram colocadas ao lado do caixão do falecido.

A morte de Caçulinha foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 5, por meio de um comunicado de sua família. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto.

Na rede social, eles postaram uma foto dele sorrindo e avisaram o seu falecimento. "É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado , nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte. A despedida será na Capela do Cemitério São Paulo, às 11hs, sepultamento às 16hs no mesmo local", escreveram.

Veja a coroa que Boninho mandou para o velório de Caçulinha:

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

De onde veio o apelido de Caçulinha?

O músico e maestro Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, faleceu nesta segunda-feira, 5, aos 86 anos de idade. Ele marcou gerações ao fazer parte da equipe musical do programa Domingão do Faustão, da Globo, ao longo de vários anos. Que tal relembrar de onde veio o apelido dele?

O apelido de Caçulinha não significa que ele era o mais novo da família. Na verdade, o nome veio de uma dupla sertaneja. O pai dele, Mariano da Silva, formou dupla com o irmão, Aparecido, ao longo de sua vida, que era chamada de Mariano e Caçula. Anos depois, Mariano formou a dupla com o filho, Rubens Antônio da Silva, e passou a chamá-la de Mariano e Caçulinha.

Com isso, o nome artístico que ganhou na dupla com o pai se tornou o seu apelido oficial. “Meu pai formava uma dupla com meu tio, Mariano e Caçula. Quando meu tio casou e foi morar no interior, eu o substituí e virei o Caçulinha”, disse ele ao Jornal O Globo.