Boninho e Ana Furtado esbanjam clima de romance durante passeio

Boninho e Ana Furtado aproveitaram o tempo livre para curtir um passeio a dois e esbanjaram muito romantismo, sem se importar com os fotógrafos

Nesta terça-feira, 4, Boninho e Ana Furtado aproveitaram o tempo livre para curtir um passeio a dois. O casal foi fotografado no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

Os pombinhos sentaram em um restaurante e trocaram muitas conversas e carinhos, com direito a beijos também. Ana e Boninho não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Casados desde 1999, os famosos são pais de Isabella, de 17 anos.

Mudança no BBB 25

O diretor de TV Boninho foi surpreendido com uma pergunta sobre uma mudança no BBB 25, da Globo. Porém, ele não é mais a pessoa indicada para responder dúvidas do reality show, já que deixou a atração em 2024. Durante muito tempo, Boninho foi o diretor do Big Brother, mas se despediu do cargo ao sair da Globo depois de 40 anos de trabalho.

Mesmo assim, o nome dele ainda é o mais lembrado quando o assunto é o Big Brother e ele mostrou bom-humor ao responder a dúvida do fã. No X, antigo Twitter, um internauta perguntou sobre uma mudança no jogo: o fim da música no gramado antes de uma eliminação.

“Boninho, por que acabou a música no gramado do BBB nas terças-feiras?”, perguntou o rapaz. Então, o diretor deu sua opinião sobre a mudança: “[risos] Sei lá! Devem estar economizando”.

Em seu Instagram oficial, Boninho resgatou momentos marcantes de sua longa carreira nas telinhas e agradeceu a grande parceria da Globo e do público durante as mais de quatro décadas de trabalho. "Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", iniciou ele na legenda.

